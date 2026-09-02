Así luce La granja VIP 2026 por dentro: revelan las primeras imágenes de la nueva temporada

A pocos días de su estreno, La granja VIP 2026 comenzó a generar expectativa entre los seguidores de los realities. Durante la conferencia de prensa de la segunda temporada se mostraron por primera vez las instalaciones donde vivirán los participantes, dejando ver espacios llenos de color, detalles inspirados en la vida campirana y zonas diseñadas para la convivencia. Además, también se revelaron nuevas sorpresas sobre los conductores, panelistas y participantes confirmados.

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¿Cómo son las instalaciones de La granja VIP 2026 y qué espacios tendrán los participantes?

Las instalaciones de La granja VIP 2026 fueron uno de los temas más comentados durante la presentación oficial del reality. La encargada de mostrar los primeros adelantos fue Mallezaa, host digital del programa, quien recorrió varios de los espacios que formarán parte de la experiencia.

Desde el primer vistazo llamó la atención la combinación de colores rojo, amarillo y azul que domina gran parte de la decoración. Además, la producción apostó nuevamente por elementos inspirados en la temática rural, con llamativos detalles en estampado de vaca distribuidos en distintas áreas.

Entre los rincones que más comentarios generaron destacan el comedor, cuyas sillas cuentan con curiosos detalles de ubres en la parte inferior, así como las áreas al aire libre con sillones azules destinados al descanso y convivencia de los granjeros.

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¿Cómo son las habitaciones y las camas de La granja VIP Segunda Temporada?

Uno de los lugares que más interés despertó entre los seguidores fue la zona de descanso de los participantes. Las habitaciones mantienen una estética campirana moderna, con decoraciones inspiradas en animales de granja y elementos coloridos.

Las camas cuentan con cobijas cuadriculadas en tonos rojo y negro, siguiendo una línea visual que recuerda a los tradicionales ranchos estadounidenses. Además, las paredes fueron decoradas con ilustraciones de ovejas y otros elementos relacionados con la temática del programa.

La producción busca que el lugar sea visualmente atractivo, pero sin perder la esencia del reality, donde los participantes tendrán que realizar tareas relacionadas con el cuidado de animales y actividades propias de una granja. Cabe destacar que sí es una granja muy diferente a la primera temporada donde se veía un poco más natural y sin tantos colores.

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, miércoles 2 de septiembre?

De manera oficial, se ha confirmado que habrá 20 participantes en ‘La granja VIP 2026’. Hasta ahora, se han dado a conocer a 13 de ellos, quienes son:

Carlos Trejo: Influencer y cazafantasmas. Ivonne Montero: Actriz. Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras ‘el Bicolor’: Comediante. Kunno: Influencer. Rafa Mercadante: Conductor. Fernando Lozada: Influencer, conductor y estrella de realities. María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities. Mónica Escobedo: Comediante. Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Influencer y estrella de realities. Abigail Pak ‘la Coreañera’: Influencer. Natalia Alcocer: Actriz. Manelyk González

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Confirmados para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La granja VIP 2026’ y dónde ver?

Como se mencionó anteriormente, la segunda temporada de ‘La granja VIP’ está programada para estrenarse el próximo domingo 6 de septiembre. Comenzará a las 8 pm. Se podrá ver mediante el canal de Azteca UNO y Disney Plus, aplicación de streaming que también dará acceso a la transmisión 24/7.

El elenco de conductores y panelistas será el mismo. El expresentador de ‘Otro Rollo’ y Kristal Silva estarán en las galas. Por otro lado, los críticos serán:



Linet Puente

Ferka

Flor

Rey Grupero

El calendario semanal será el siguiente:



Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación