¿Yeri MUA es el reemplazo de Aldo Rendón en LCDLFM 2026? La cantante responde si entra al reality

Tras la sorpresiva salida de Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México’ 2026, cuando se perfilaba como uno de los principales favoritos para ganar el reality, comenzaron a surgir nombres de posibles habitantes que podrían entrar a la competencia para ocupar su lugar.

En redes sociales, algunos seguidores han señalado que debería ser alguien polémico e irreverente como el stylist. Uno de los nombres que más ha comenzado a sonar es el de Yeri MUA, quien desde hace tiempo ha hablado sobre la posibilidad de participar en el reality.

La reguetonera ya está al tanto de las especulaciones que circulan en redes sociales y respondió directamente si estaría dispuesta a entrar al programa. ¿Será que Yeri MUA podría convertirse en el reemplazo de Aldo Rendón?

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Yeri MUA / Mezcalent

¿Por qué Aldo Rendón salió de La casa de los famosos México 2026?

Aldo Rendón anunció que abandonaba el reality debido a un problema de salud que debe atender de inmediato para poder recuperarse.

Si bien el stylist no explicó exactamente qué condición médica provocó su salida, en ocasiones anteriores ya había hablado sobre algunos problemas de salud que ha enfrentado, entre ellos un padecimiento relacionado con el hígado y la vesícula que habría sufrido como consecuencia de una etapa de consumo excesivo de alcohol.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce oficialmente cuál es el diagnóstico que enfrenta Aldo Rendón actualmente. El stylist aseguró que está y estará bien, pero dejó claro que en este momento debe priorizar su salud.

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Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Yeri MUA entrará a La casa de los famosos México 2026? Ella respondió

En las últimas horas se viralizó un clip de una transmisión en vivo de la cantante, en el que uno de sus seguidores le preguntó si estaría dispuesta a entrar a ‘La casa de los famosos México’.

Sin pensarlo demasiado, Yeri MUA respondió que sí, especialmente en un momento en el que el reality ha sido duramente criticado por la falta de contenido con los llamados “muebles”. La cantante explicó que estaría dispuesta a entrar porque hay algunas personas dentro de la casa que le caen bien.

Sin embargo, el video no corresponde a una declaración posterior a la salida de Aldo Rendón. Se trata de una transmisión de semanas atrás, cuando comenzaron a intensificarse las críticas contra los habitantes por ser considerados “muebles”.

Aun así, las declaraciones de Yeri MUA dejan claro su deseo de integrarse y que, al menos en ese momento, estaba dispuesta a convertirse en una de las habitantes de la casa.

“Yo creo que sí, ya ven que puro mueble... A mí me cae muy bien Karina, me cae muy bien el Aldo, me caen muy bien todos menos el Masad...” Yeri MUA

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La cantante veracruzana YERI MUA lista para entrar al reality en lugar de ALDO RENDÓN...



Será la carta fuerte contra LA GRANJA VIP #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/wIk0Smctda — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 2, 2026

¿Qué pasará en La casa de los famosos México 2026 tras la salida de Aldo Rendón?

Hasta el momento, la producción no ha mencionado si tomará alguna medida tras la salida de Aldo Rendón, como incorporar a un nuevo habitante o regresar a alguno de los participantes que han sido eliminados anteriormente.

Por ahora, las actividades dentro de la casa continúan con normalidad y no se ha informado sobre algún cambio en la dinámica del reality tras la inesperada salida del stylist.

Sin embargo, las teorías y especulaciones en redes sociales no han faltado. Además del nombre de Yeri MUA, algunos seguidores también han mencionado a Yanet García como una posible opción para regresar a ‘La casa de los famosos México’ 2026.

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