¿Violeta Isfel rechaza entrar a LCDLFM tras salida de Aldo Rendón? Arremete contra el reality: “Al ch...e no”

La popularidad de ‘La fasa de los famosos México’ 2026 ha aumentado considerablemente en las últimas horas tras la salida de Aldo Rendón de la competencia, por lo que ya comenzaron a surgir nombres de posibles reemplazos.

Una de las figuras famosas que recientemente habló sobre el reality fue Violeta Isfel, quien se declaró una consumidora frecuente del programa y compartió su opinión sobre lo que ha ocurrido dentro de la casa.

Con sus declaraciones, surgió la duda entre los seguidores sobre si Violeta Isfel podría convertirse en una de las nuevas habitantes de la casa. Esto fue lo que dijo sobre el reality.

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Violeta Isfel / Facebook: Violeta Isfel

¿Cuál es la opinión de Violeta Isfel sobre La casa de los famosos México?

En una reciente entrevista con medios de comunicación, la actriz reveló que es una gran fan y consumidora del contenido de ‘La casa de los famosos México’, al grado de que organiza reuniones con familiares y amigos para disfrutar juntos de las galas de eliminación.

Violeta también contó que incluso se desvela para ver las postgalas junto a Ricardo Margaleff y Wendy Guevara, de quien también se declaró fan.

“Yo sí soy consumidora, soy una gran espectadora de la casa (...) No sabes el momento que era para mí esperar la gala... De verdad era una reunión en mi casa, el fin de semana reunirnos para ver la casa... Yo me desvelo viendo la pregala, la gala y la post gala, porque adoro a Margaleff y Wendy” Violeta Isfel

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Violeta Isfel / Redes sociales.

¿Qué dijo Violeta Isfel de la temporada actual de La casa de los famosos México?

La actriz dijo sentirse triste y decepcionada por el contenido poco emocionante que han ofrecido los participantes durante esta temporada, pues aseguró que ya no siente la misma emoción de antes al ver las galas de ‘La casa de los famosos México’.

Incluso, Violeta aseguró que compadece a la producción por todos los esfuerzos que está realizando para intentar darle mayor emoción al reality y mantener la atención del público.

Sin embargo, aclaró que no está pidiendo que existan peleas o faltas de respeto entre los habitantes, sino que espera ver mayor competencia dentro de la casa, además de que los participantes se digan las cosas de frente durante los posicionamientos.

Finalmente, habló sobre la decisión de Mariana de obtener la inmunidad a cambio de reducir el presupuesto de la casa. Cuando un reportero le preguntó si ella habría tomado la misma decisión, Violeta fue contundente al responder que no lo habría hecho.

“Nunca me había aburrido tanto, estoy triste por eso (...) Compadezco a la producción, porque hacen y hacen para ver si algo sucede... No estamos diciendo que se peleen ni nada, pero no se dicen las cosas a la cara... No, al ch...e no (pedir inmunidad por el presupuesto)” Violeta Isfel

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¿Violeta Isfel participaría en La casa de los famosos México?

Aunque en esta ocasión Violeta Isfel no abordó el tema de una posible participación en el reality, en ocasiones anteriores sí ha respondido ante la posibilidad de convertirse en habitante de ‘La casa de los famosos México’.

Se sabe que la actriz ha estado en la mira de la producción en otras ocasiones, pero ha preferido priorizar sus proyectos personales. Además, Violeta ha reconocido que le resultaría difícil separarse de sus seres queridos y de su hogar durante varias semanas, así como adaptarse a las condiciones de convivencia, pues se considera una persona muy especial con temas de higiene y los espacios compartidos, especialmente el baño.

Tras la inesperada salida de Aldo Rendón, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a proponer que Violeta Isfel fuera considerada como su posible reemplazo.

Otro nombre que también ha comenzado a sonar entre los seguidores es el de Yanet García, quien ya ha formado parte de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y podría regresar a la competencia.

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