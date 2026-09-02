La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY, miércoles 2 de septiembre?

Luego de que Aldo Rendón abandonara La casa de los famosos México 2026 por cuestiones médicas, el juego entre los habitantes continúa y las estrategias podrían comenzar a hacerse evidentes durante la gala de nominación. ¿Habrá traiciones? ¡Aquí te contamos todo!

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Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 por enfermedad. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes que siguen en La casa de los famosos México 2026 hasta hoy, 2 de septiembre?

A más de la mitad de la competencia en La casa de los famosos México 2026, 11 habitantes siguen compitiendo por ser quien apaga las luces; sin embargo, en las últimas semanas los cambios no se han hecho esperar, dando un giro inesperado al show.

Tras la salida de Moisés Peñaloza, la producción decidió sancionar a los participantes considerados ‘muebles’ por el público, lo que generó la eliminación de Yaneth García; mientras que días después Luis Chaparro se convirtió en el quinto eliminado por decisión del público.

Ante la despedida de dos habitantes en la misma semana, parecía que el juego tomaría un rumbo, pero Aldo Rendón sorprendió al anunciar su salida por motivos de salud, dejando completa incertidumbre en el juego con solo 11 habitantes:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Massad Altamimi

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Memo Schutz

Yahir

Flor Vigna

Gema Garoa

Mariana

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La casa de los famosos México 2026, ¿quiénes son los nominados en la sexta gala? / Redes sociales

Ellos son participantes con inmunidad en La casa de los famosos México 2026 hoy, 2 de septiembre

En un escenario que parece incierto en La casa de los famosos México 2026, los habitantes se alistan para una nueva gala de nominación en la que Mariana cuenta con inmunidad tras subastar parte del presupuesto.

De igual forma, Masad Altamimi no podrá ser nominado debido a que es el líder de la semana, lo que también le da el derecho a competir por la salvación, beneficio que le permite sacar a uno de los habitantes de la placa de nominados. Por lo tanto, los habitantes en riesgo son:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Memo Schutz

Yahir

Flor Vigna

Gema Garoa

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Masad Altamimi ha sido lider por dos semanas consecutivas. / Redes sociales

¿Cuándo y a qué hora ver la sexta gala de nominación de La casa de los famosos México 2026?

Será en punto de las 10:00 de la noche de este miércoles 2 de septiembre cuando se lleve a cabo la sexta gala de nominación de La casa de los famosos México 2026 a través del Canal 5 y VIX, donde se puede seguir la transmisión 24/7.

Sin importar los habitantes que suban a la placa de nominados, todos tienen derecho a competir en el reto por la salvación para enfrentarse a Masad, líder de la semana. De esa manera, podrán autosalvarse o quitar a uno de los nominados de la placa.

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Masad tiene inmunidad en la sexta gala de nominación de LCDLFM. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados de La casa de los famosos México 2026 hoy, 2 de septiembre?

La semana pasada, la nominación sorprendió con una dinámica de suerte y concentración en la que se sumaron y restaron puntos; en esa ocasión, la nominación no será igual, pero el azar y la suerte volverán a ser parte importante de la sexta gala de nonimados.

Por ahora, el único nominado seguro es Ese Pérez por decisión de Masad, mientras que Yahir tiene 3 puntos tras decisión de Cynthia Klitbo. Así fue el proceso de nominación:

Brianda Deyanara:

Cynthia: -3

Flor: 0

Karina: 0

Ernesto Laguardia:

Flor: +2

Gema: 0

Karina: -2

Mariana:

Yahir: -2

Gema: +4

Flor: +2

Masad Altamimi:

Cynthia: -2

Gema: 0

Karina- +4

Memo Schutz:

Flor: 0

Ernesto: -4

Gema: +4

Ese Pérez:

Brianda: -2

Cynthia: +3

Yahir: +2

Flor Vigna:

Ernesto: -4

Brianda: +2

Memo: +4

Gema Garoa:

Cynthia: +1

Brianda: -3

Ernesto: +4

Yahir:

Karina: -2

Gema: +4

Flor: -3

Karina Torres:

Memo: 0

Cynthia: +4

Ernesto: -4

Cynthia Klitbo:

Flor: +3

Karina: -2

Yahir: +1

Tras el proceso de nominación, los habitantes en riesgo de salir de La casa de los famosos México son: Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz, Cynthia Klitbo, Yahir y Flor Vigna.

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