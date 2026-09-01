¿Eliminación en La casa de los famosos México 2026, HOY 1 de septiembre? ¡Galilea Montijo presentará sorpresa!

El rumbo de la gala de esta noche en La casa de los famosos México 2026 podría cambiar drásticamente este 1 de septiembre, pues se anunció que Galilea Montijo estará al frente de la conducción. ¿Será que un habitante abandona el reality hoy?

Sorpresa en La casa de los famosos México 2026, HOY 1 de septiembre / Redes sociales

¿Qué habitantes NO podrían ser eliminados HOY 1 de septiembre en La casa de los famosos México 2026?

Cabe resaltar que no se ha confirmado que la gala de este 1 de septiembre en La casa de los famosos México 2026 trate sobre alguna eliminación o expulsión, por lo que se mantiene solo como un rumor.

Es importante señalar que dos participantes podrían estar exentos de cualquier dinámica que pudiera poner en riesgo su estadía en el reality de Televisa.

Por un lado, Masad se volvió a hacer del liderato semanal, por lo que en esta sexta semana no saldrá de la competencia.

Paralelo a esto, Mariana también cuenta con inmunidad, misma que surgió de una dinámica en la que participantes podían hacerse de ella “subastando el presupuesto semanal”. Finalmente ella fue la “ganadora” y tampoco está en riesgo su estadía.

Te puede interesar: Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFM 2026’, sufre vitiligo, aseguran; filtran VIDEO que lo confirmaría

Mariana tiene inmunidad en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué un habitante podría ser eliminado de La casa de los famosos México 2026, HOY 1 de septiembre?

Esta teoría ha circulado en redes sociales en las últimos minutos, pues la última vez que Galilea Montijo estuvo al frente de una gala en martes, se dio la eliminación de Yanet García.

Dicha salida de la “Chica del clima” se dio de manera abrupta y tras una dinámica en la que fue considerada “mueble” por el público.

Yanet estuvo en el “exilio” por un día junto a Ese Pérez y Luis Chaparro, pero su expulsión se dio a partir de haber reunido la menor cantidad de puntos entre sus compañeros.

A raíz de este hecho, internautas aseguran que esta noche podría ser eliminado algún habitante. ¿Alguien dirá adiós esta noche?

Lee: ¿Yanet García VS Galilea Montijo?: Tras su eliminación de LCDLFM 2026 la contradice: “No fue el público”

¿Qué pasó en la gala de HOY 1 de septiembre en La casa de los famosos México 2026?

Desde la noche del 31 de agosto en La casa de los famosos México 2026, Diego de Erice y Odalys Ramírez dijeron que el día de hoy se estrenaría la “Cabina de las tentaciones”, dinámica en la que algún participante podría tener una ventaja o beneficios, a cambio de algo valioso.

Se espera que la gala comience en punto de las 22:00 hrs. y podrá seguirse por Canal 5 y por ViX. Te contamos todo lo que sucedió este martes.

Como primer anuncio, Masad decidió nominar al primer habitante de la semana, ya que es líder. El árabe dijo que Ese Pérez es el primer nominado en esta sexta semana .

Tras terminar la noche de cine, comenzó la “Cabina de las tentaciones”, dinámica que tenía a Luis, novio de Cynthia, como protagonista.

Cynthia pudo compartir cinco minutos con su novio, Luis, tras nominar con tres puntos a Yahir. ¿Será que afectará su amistad?

La noticia de la noche es la salida de Aldo Rendón por temas de salud. El integrante del cuarto Tulum se despidió de sus compañeros entre lágrimas.

Tal vez te interese: Gema Garoa es expuesta con el precio de su vestido tras explotar vs. Mariana en LCDLFMX 2026: “Lo más naco”