Galilea Montijo sufre bochornoso momento en Hoy, ¿casi incendia el foro EN VIVO? “Malditas brujas”

Después de que se especulara que Galilea Montijo podría dejar Hoy tras dar un ultimátum al matutino, la conductora protagonizó un bochornoso momento al ser parte de una dinámica en la que se utilizó el fuego. ¿Se puso en riesgo? ¡Te contamos los detalles!

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¿Galilea Montijo casi encendia el foro de Hoy? / Redes sociales

¿Cómo fue la dinámica del programa Hoy en la que Galilea Montijo usó fuego?

Durante la mañana de este 1 de septiembre, acudió una invitada al programa Hoy para realizar un ritual. En la dinámica participaron Galilea Montijo y Andrea Escalona, cada una con sus materiales para atraer la abundancia y prosperidad.

Sin embargo, mientras la experta en el tema daba detalles sobre el ritual, la conductora de La casa de los famosos México sorprendió con un grito al ver que en el altar en el que estaba trabajando se prendió fuego.

De inmediato, Escalo explicó que el fuego inició debido al alcohol que había al momento en que se prendió un cerillo; sin embargo, Montijo no pudo evitar gritar, mientras que la experta mantuvo la calma y siguió explicando lo ocurrido mientras el fuego paraba.

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Galilea Montijo prende fuego en el programa Hoy. / Redes sociales

¿Qué pasó con Galilea Montijo tras incendiar el altar en pleno ritual del programa Hoy?

Pese a la impresión que causó en Galilea Montijo y Andrea Escalona el momento, la sección siguió con normalidad y no existió mayor percance en el matutino. Sin embargo, al final de la dinámica, la presentadora y actriz soltó algunas frases que calmaron el nerviosismo que se vivió.

“Se vino el altar. Bueno, ahorita lo tapan. Se me quemó, malditas brujas, aquí están, aquí están, se quemaron”. Galilea Montijo

Por otra parte, reflexionó sobre lo sucedido en pleno ritual y pidió que se tuviera cuidado al utilizar alcohol para que no pasara lo mismo. “Bueno, también puede ser por el ambiente; algo se tenía que quemar. Ojo cuando hagan algo con el alcohol”, concluyó.

Aunque el momento no pasó a mayores y tanto Galilea Montijo como Andrea Escalona se encuentran bien, el clip se difundió en redes con la leyenda: “Gali casi incendia el foro con el tirual de Hoy”, lo que generó comentarios como:



“Las vibras no mienten y esto no es juego”,

“Sus santos se enojaron” y

“Un indicativo del desastre de La casa de los famosos”.

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¿Galilea Montijo en riesgo de salir de Hoy tras ‘casi incendiar’ el foro del matutino?

En medio de las críticas y burlas que Galilea Montijo ha recibido por el aspecto de su rostro, la presentadora recordó el momento en que estuvo a punto de salir del programa Hoy por una de sus exparejas.

En una emisión de Netas divinas, confesó que puso un ultimátum a la producción debido a la situación incómoda que se vivía, pero eso ocurrió hace varios años, antes de convertirse en mamá.

Por lo tanto, actualmente su estancia en el programa Hoy NO ESTÁ EN RIESGO y el incidente con el fuego solo quedó en un bochornoso momento que generó risas en el foro.

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