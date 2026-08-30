Diseñadora de modas recuerda el incómodo momento que vivió en Netas Divinas, ¿la humillaron?

Tras el acalorado momento que Sofía Niño de Rivera y Natalia Téllez vivieron en Netas Divinas, una famosa diseñadora recordó el incómodo momento que vivió hace algunos años en el programa de Unicable, cuando Yolanda Andrade aún era parte del equipo de conductoras. ¿La hicieron menos? ¡Te contamos los detalles!

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Hace poco, Yolanda Andrade se reunió con excompañeras de Netas Divinas. / Redes sociales

¿Quién es la diseñadora de modas que vivió un incómodo momento en Netas Divinas?

En el podcast de Judith Grace, la diseñadora de modas Verónica Solís, quien recientemente colaboró con uno de los habitantes de La casa de los famosos México 2026, rompió el silencio y recordó sus inicios en la televisión, principalmente en programas como Netas Divinas y Hoy.

De acuerdo con la especialista en modas, su incómodo momento en el programa ocurrió cuando Yolanda Andrade aún estaba dentro de Netas divinas, pues fue a quien le pidió que no fueran tan duras durante su visita:

“Un día voy a ‘Netas Divinas’ y le dije: ‘Ay, te encargo, porque yo no sé contestar’. No sé pimponearlas, no es mi estilo. Yo era media novata en México porque ya estaba en las grandes ligas y era una gran oportunidad”. Verónica Solís

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¿Cómo fue el incómodo momento que Verónica Solís vivió en Netas Divinas?

De acuerdo con Verónica Solís, pese a su petición, en el programa se encontró con comentarios que no le parecieron sobre las quinceañeras con las que llegó. “Yo llego muy inocente con mis quinceañeras y empiezan: ‘Todavía se usa esto’, ‘Ay apoco, todavía llegan vírgenes’. Yo no sabía qué contestar”.

La diseñadora cuestionó que no se le elogiara, pese a saber que eso era a lo que se dedicaba. “Me la estaban tirando duro y luego dije: ‘No, no, esto no va a servir’”. Sin embargo, no fue la única vez que le pasó, también sucedió una situación similar en el programa Hoy:

“Como que te ninguneaban, te peluseaban”. Verónica Solís

Cabe señalar que, de acuerdo con la descripción del video, la intención de Verónica Solís solo era compartir sus inicios en la televisión, por lo que no ha hecho nuevas declaraciones.

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Ella es Verónica Solís, diseñadora de modas. / Instagram: @vero_solis

¿Quién fue el exhabitante de La casa de los famosos México con el que trabajó Vero Solís?

A través de su cuenta de Instagram, Verónica Solís compartió un breve video en el que se muestran varios de los looks que hizo para Fede Vigevani mientras estuvo en La casa de los famosos México, por lo que agradeció la oportunidad.

“Gracias a Fede Vigevani y a la producción de La casa de los famosos México por la confianza y por hacerme parte, por segunda temporada, de este increíble proyecto”, se lee en la publicación.

Cabe mencionar que, fuera de lo dicho en el podcast, Vero Solís no ha hecho ningún tipo de polémica por sobre sus declaraciones y se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, los cuales comparte continuamente en redes.

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