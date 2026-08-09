¿Natalia Téllez lanza dardo vs Sofía Niño de Rivera? Rompe el silencio ante críticas tras su debate en Netas divinas

Después de que Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera protagonizaron una fuerte pelea en Netas Divinas, la excolaboradora de Hoy compartió un tajante mensaje en el que puso fin a la controversia. ¿Se enojó?

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Natalia Téllez vivió tenso momento en Netas divinas. / Redes sociales

¿Por qué comenzó la pelea de Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera en Netas divinas?

Después de que Natalia Téllez se sincerara sobre la enfermedad que acompañó a su mamá, la conductora vivió un tenso momento con sus compañeras de Netas divinas, especialmente con Sofía Niño de Rivera.

Todo comenzó cuando Tellez compartió que una vez encontró a su hija de 4 años en el baño vestida de princesa; al verla, la menor le dijo que estaba esperando al príncipe. Cuando escuchó esas palabras, Natalia le dijo que no tenía que esperar a nadie, comentario que a Sofía Niño de Rivera le causó impresión.

De acuerdo con la también comediante, ella optaría por preguntar quién es el príncipe, pues considera que los menores tienen una perspectiva diferente a los adultos, por lo que aseguró que Téllez pudo haber reaccionado desde un “trauma”.

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Sofía Niño de Rivera contradice a Natalia Téllez en Netas divinas. / Redes sociales

¿Qué dijo Natalia Téllez ante el comentario de Sofía Niño de Rivera?

De inmediato, Natalia Téllez le pidió que la dejara terminar y le explicó que ella no solo hacía referencia a un hombre, sino a todo lo que muchas veces te quedas esperando en la vida.

“Me dejas terminar la historia. ¿Puedo terminar la historia? Cuando le dije lo de ‘no esperes al príncipe’, fue en el sentido de que, lo que sea que vayas a hacer, no esperes. Además, no solo tiene que ver con el príncipe; no me importa quién sea tu príncipe”, señaló Natalia Téllez.

Pese a que también dejó claro ser consciente de que su hija aún no puede entender todo lo que su concepto conlleva, su opinión generó un sinfín de debate en redes. Aunque muchos señalaron que la opinión de Sofía Niño de Rivera es correcta, otros apoyaron la manera de Téllez de reaccionar.

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Sofía Niño de Rivera vs. Natalia Téllez: viven tenso momento en Netas Divinas / Mezcalent, Canva

¿Cómo reaccionó Natalia Téllez ante la polémica por su debate con Sofía Niño de Rivera?

Aunque se pensaba que el debate había quedado solo en Netas divinas, la situación escaló a redes, donde diversos internautas y creadores de contenido comenzaron a opinar al respecto, lo que ocasionó que Natalia Téllez rompiera el silencio.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y presentadora explicó:

“Los roles de género se aprenden e interiorizan en la infancia, en gran parte con el juego que perpetúa estereotipos que llevan siglos de establecerse así y no por eso me parecen correctos. Ella puede jugar a lo que quiera y yo puedo aconsejar lo que considero…" Natalia Téllez

De esa forma, dejó clara su postura sobre la maternidad y cómo la ejercer, así como las razones por las que compartió dicho punto de vista en el programa: “No sé por qué les fue alarmante, ni cómo una postura de resolverse y no esperar les parece resultado del trauma”.

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