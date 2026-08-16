Conductora de ‘Netas divinas’ revela que su amor platónico era Ernesto Laguardia, habitante LCDLFMX

Tras el desencuentro entre Natalia Téllez y Sofía Niño de Rivera, la cuenta oficial de TikTok de Unicable revivió un divertido video donde las conductoras confesaron qué artista era su amor platónico de la juventud. Pese a que sonaron varias celebridades, la revelación que más sorprendió al público fue la de una de las netas quien admitió su gusto por el galán de telenovelas Ernesto Laguardia. ¡Aquí te contamos los detalles!

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Consuelo Duval sorprende en La casa de los famosos México 2026. / Facebook: Netas divinas

¿Quién era la conductora de Netas Divinas que tenía como amor platónico a Ernesto Laguardia?

Consuelo Duval, de quien recientemente se especuló que podría ingresar como habitante a La casa de los famosos México, confesó que Ernesto Laguardia era uno de los actores que más la impactaba al verlo en la televisión. La inesperada revelación causó risas e impresión tanto en sus compañeras como en sus seguidores.

“Ernesto Laguardia, sí, me encantaba, me moría de amor”. Consuelo Duval

Mientras algunos respaldaron el gusto de la actriz de La Familia P. Luche asegurando que Laguardia fue un galán juvenil, otros usuarios no tardaron en abrir el debate señalando que ambos parecen tener la misma edad.

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¿Quién es Ernesto Laguardia y qué telenovelas ha hecho?

Ernesto Laguardia es uno de los actores y conductores más reconocidos en México. Nacido el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, se convirtió en uno de los galanes principales de Televisa durante las décadas de los 80, 90 y 2000. Además también fue presentador estelar del programa matutino Hoy.

Entre sus telenovelas destacadas se encuentran:



Quinceañera: Dio vida a ‘Pancho’ y compartió créditos con Thalía y Adela Noriega.

Dio vida a ‘Pancho’ y compartió créditos con Thalía y Adela Noriega. Amor Real : Interpretó a Humberto Peñalver y Beristain en este aclamado drama de época.

: Interpretó a Humberto Peñalver y Beristain en este aclamado drama de época. Alborada : Interpretó a Cristóbal de Lara bajo la producción de Carla Estrada.

: Interpretó a Cristóbal de Lara bajo la producción de Carla Estrada. Fuego en la Sangre : Dio vida a Juan José Robles.

: Dio vida a Juan José Robles. Corona de Lágrimas: Fue el antagonista Rómulo Ancira.

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Ernesto Laguardia era el amor platonico de Consuelo Duval. / Redes sociales

¿Quiénes son las exparejas de Consuelo Duval, conductora de Netas Divinas?

A lo largo de los años, la vida amorosa de Consuelo Duval ha sido de gran interés, pues la comediante siempre se ha caracterizado por ser transparente sobre varios aspectos personales. Entre las que han formado parte de la vida de la actriz se encuentran:



Ariel: Su primer esposo y padre de sus dos hijos, Paly y Michel Duval . La relación concluyó cuando sus hijos pequeños.

Su primer esposo y padre de sus dos hijos, . La relación concluyó cuando sus hijos pequeños. Armando Ciurana: Con quien contrajo matrimonio en 2007. Tras varios años de relación, la pareja decidió firmar el divorcio en 2013 en medio de diferencias personales.

Con quien contrajo matrimonio en 2007. Tras varios años de relación, la pareja decidió firmar el divorcio en 2013 en medio de diferencias personales. Jesús Ortiz: Quien fuera su última pareja conocida públicamente y con quien sostuvo un noviazgo que finalizó en buenos términos.

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