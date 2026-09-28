¡Exnovia de Ernesto Laguardia quedó envuelta en llamas! Así luce hoy tras accidente por Récord Guinness

En la televisión han ocurrido impactantes accidentes. Tal es el caso de una joven artista que vivió uno de los momentos más espeluznantes a principios de los años 2000. Lo que comenzó como un desafío para alcanzar un récord terminó convirtiéndose en un episodio que cambió su vida para siempre y que recientemente volvió a dar de qué hablar.

La historia resurgió luego de que Ernesto Laguardia, en La casa de los famosos México, recordara a quien fuera su novia años atrás. Tras el accidente, la artista enfrentó cirugías, una larga recuperación y una decisión que la alejó por completo de los reflectores.

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Ernesto Laguardia

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¿Cómo fue el accidente de Anadela Losada que marcó la televisión mexicana?

Anadela Losada, reconocida por sus actos de magia, ilusionismo y escapismo, soñaba con ingresar al Libro Guinness de los Récords. Para lograrlo, organizó una arriesgada prueba que consistía en liberarse de unas cadenas dentro de una caja colocada sobre una plataforma con una trampa de fuego.

La primera parte del reto salió conforme a lo planeado, pero los problemas comenzaron cuando intentó abrir la caja. El tiempo corría en su contra y cada segundo aumentaba la tensión. Aunque finalmente logró liberarse, apenas quedaban unos instantes antes de que se activara la explosión.

Las cámaras captaron el dramático momento en que Anadela Losada corría para ponerse a salvo, pero las llamas lograron alcanzarla. El fuego impactó principalmente su espalda, provocándole graves quemaduras. El accidente ocurrió en el año 2000, pero recientemente volvió a viralizarse tras ser recordado por Ernesto Laguardia, quien mantuvo una relación sentimental con ella tiempo atrás.

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¿Qué secuelas sufrió Anadela Losada tras las quemaduras?

El accidente cambió por completo la vida de Anadela Losada. Además de desarrollar su carrera como maga, también trabajaba como actriz y atravesaba una etapa importante a nivel personal, ya que estaba comprometida con un ciudadano suizo llamado Patrick.

Tras la tragedia, decidió mudarse a Suiza junto a su entonces prometido para centrarse en su recuperación. Durante aproximadamente dos años permaneció alejada de los escenarios, de la televisión y de cualquier proyecto relacionado con la magia.

La recuperación fue larga y complicada. La actriz llegó a revelar que se sometió a cinco operaciones y recibió alrededor de 60 injertos de piel. Además, tuvo que utilizar un traje especial para favorecer la regeneración de la piel en la espalda, la zona más afectada por las quemaduras.

Sin embargo, la última vez que Anadela Losada fue vista públicamente fue durante su participación en un documental de History Channel. En esas imágenes aún pueden apreciarse algunas secuelas de las graves quemaduras que sufrió, aunque gran parte de ellas quedan disimuladas bajo la ropa.

Así lucía Anadela Losada en 2008 que lanzaron el documental:

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La última vez que fue vista Anadela Losada fue en un documental para History Channel.

¿Qué fue de Anadela Losada, exnovia de Ernesto Laguardia?

Tras abandonar nuevamente la televisión, Anadela Losada se mudó a Argentina junto a su esposo Patrick y se enfocó por completo en su vida familiar. Durante varios años permaneció lejos de la fama y prácticamente desapareció de la vida pública.

La exnovia de Ernesto Laguardia se dedicó a su hogar y a la crianza de su hijo, quien con el paso del tiempo desarrolló un importante talento para el futbol. Ese nuevo proyecto familiar terminó acercándola nuevamente a México.

Actualmente, Anadela Losada permanece alejada de la televisión, la actuación y los espectáculos de magia. Lejos de los reflectores, ha enfocado gran parte de su tiempo en apoyar la carrera deportiva de su hijo, de quien se siente profundamente orgullosa. De hecho, en su cuenta de Instagram prácticamente no hay fotografías de ella. La mayor parte de sus publicaciones están dedicadas a mostrar los logros, competencias y el talento de su hijo, dejando claro que hoy su prioridad está puesta en acompañarlo y celebrar cada uno de sus éxitos.

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Así fue el aparatoso accidente:

¿Cómo se conocieron Ernesto Laguardia y Anadela Losada, la maga que sufrió un accidente en TV?

Durante la década de los 90, Ernesto Laguardia se encontraba en uno de los momentos más exitosos de su carrera como galán de telenovelas cuando inició una relación con Anadela Losada. En aquella época, el actor ya era una figura muy popular de la televisión mexicana gracias a proyectos como Quinceañera, Amor real y diversos programas de Televisa, mientras que Anadela comenzaba a llamar la atención por sus impactantes actos de magia.

Aunque siempre mantuvieron su romance con relativa discreción, la relación ocurrió varios años antes del accidente que cambiaría la vida de la artista Hasta donde ha trascendido públicamente, Ernesto Laguardia y Anadela Losada nunca explicaron de manera detallada las razones de su ruptura.