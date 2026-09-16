Ernesto Laguardia afirma que salió en ‘El chavo del 8’ y usuarios en redes aseguran que ¡miente! VIDEO

La estancia de primeros actores en ‘La casa de los famosos México 2026’ ha dejado grandes momentos y anécdotas y esta ocasión es Ernesto Laguardia el que ha puesto a todo el mundo a hablar por su presunta participación en ‘El chavo del 8’.

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Ernesto Laguardia confirmado en La casa de los famosos México 4 / Redes sociales

Así recordó Ernesto Laguardia el día que actuó en ‘El chavo del 8’

Mientras Ernesto Laguardia se encontraba con Yahir, Memo Schutz, Cinthya Klitbo y Mariana en el patio de ‘La casa de los famosos México’, recordó el día en el que tuvo la fortuna de participar en el ‘Chavo del 8’.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Laguardia relató que pudo compartir con el elenco original del programa, sin embargo, aseguró que no sabía de qué episodio se trataba y que tampoco estaba seguro de cuál había sido el personaje que había desempeñado.

“¿Todavía lo tendrán, si hice un capítulo hace años?…creo que llegaba yo como Ernesto Laguardia, algo pasaba no me acuerdo qué, pero me encantaría tenerlo” Ernesto Laguardia

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El Chavo del 8 / Redes sociales

Ernesto Laguardia revela detalles secretos de ‘El chavo del 8’

Durante la plática, Ernesto Laguardia reveló que antes de grabar cada episodio, los actores del icónico programa ensayaban como si se tratara de una obra de teatro y después podían grabar las tomas finales.

Yahir le preguntó a Ernesto si sabía en que capítulo había salido, y el actor le dijo que desafortunadamente no tenía muy clara la fecha, pero que sí sabía que había ocurrido después de su participación en la telenovela “Quinceañera”.

Muy curioso, Yahir le preguntó a Ernesto si había tenido la oportunidad de estar cerca del elenco original de ‘El chavo del 8’, a lo que el actor le contestó que sí.

El intérprete de “Alucinado” le dijo a Ernesto que podía considerarse muy afortunado, pues muy pocos artistas pueden decir que estuvieron trabajando codo a codo con el mismísimo Roberto Gómez Bolaños y compañía.

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Ernesto Laguardia, ¿participó en ‘El chavo del 8'? / Redes Sociales

¿Ernesto Laguardia si salió en un capítulo de El chavo del 8?

Como era de esperarse, el clip de la confesión de Ernesto Laguardia se volvió viral, lo que provoco que los usuarios de redes sociales empezaran a hacer una investigación exhaustiva que terminó con más dudas que respuestas y tildando a Laguardia de mentiroso.

Ernesto Laguardia aseguró que el capítulo que grabó con ‘Chespirito’ ocurrió después de su participación en “Quinceañera”, sin embargo las fechas no coinciden, pues la novela se estrenó 7 años después de que ‘El chavo del 8’ dejara de producir capítulos nuevos.

Estoy viendo que andan “funando” a Ernesto que porque mintió en que salió en el chavo del 8…

Ernesto Laguardia, el mismo que salió en Dune de David Lynch ¿porque tendría que mentir con que salió en el chavo del 8???? ????#LaCasaDeLosFamososMéxico @E_Laguardia — Lu Puro Team Botitas Alv 🇲🇽 (@limalumonada) September 13, 2026

Otra de las inconsistencias que los internautas encontraron con las declaraciones del actor tienen que ver con el elenco, pues él reveló que había tenido la oportunidad de estar con el cast original, lo cual no podría ser cierto pues para finales de los 80 Ramón Valdés y Carlos Villagrán ya no formaban parte del proyecto.

Algunos usuarios más atrevidos aseguran que hasta antes de las declaraciones de Ernesto Laguardia no se había hecho pública ninguna prueba de su participación en ‘El chavo del 8', por lo que sus dichos podrían deberse únicamente a una estrategia para ganar la empatía con el público.