Aldo Rendón llena de elogios a Brianda Deyanara, pero destapa que es, ¡"una psicópata berrinchuda”! ¿Por qué?

A pesar de haber sido completamente irreverente en ‘La casa de los famosos México 2026’, Aldo Rendón, quien suplicó que “no lo sacaran” del reality, se ganó el corazón de los habitantes, quienes sufrieron el inminente abandono del stylist a causa de temas de salud.

Una de las jóvenes con las que más conectó Rendón durante su estancia fue Brianda Deyanara, influencer que aún continúa en la competencia. Ahora, causó revuelo todo lo que reveló de ella.

Lee también: Aldo Rendón reaparece para hablar de su estado de salud, ¿qué le diagnosticaron?: “Nada sencillo… catastrófico”

Aldo Rendón está en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Aldo Rendón habló mal de Brinda Deyanara?

En una breve entrevista que tuvo con Marie Claire Harp, Aldo Rendón reaccionó a una fotografía de la influencer, diciendo en tono burlón que se trataba de “otra psicópata berrinchuda”, sin embargo, el estilista no se detuvo cuando llegó el momento de elogiar a Brianda:

“Brianda era de las que “¡no quiero salir, me veo bien fea!” Y yo “¿cómo te vas a ver fea si eres un querubín hermoso?” Aldo Rendón

Aldo reveló que al igual que con Flor Vigna, él consideraba que las extensiones de cabello de Brianda no le quedaban bien y que sin duda “quería mochárselas”.

Aldo hablando sobre Brianda.

Dice que es un querubín 🤭

Y dice lastima que cayó en las garras del rey mago 🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/CB4JWVFggX — Fuck. - Bri Pockets 💖 (@YilSer3136) September 15, 2026

Finalmente Aldo nuevamente mencionó lo hermosa que era Brianda a su parecer: “es una niña bonita y hermosa”.

Lee también: Maxine Woodise arremete vs. Aldo Rendón; pone en duda si realmente es asesor de imagen: “Esas fachas”

Brianda Deyanara llega a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Aldo Rendón y Brianda Deyanara en ‘LCDLFM’?

Aldo y Brianda construyeron una de las relaciones más orgánicas del reality, pues ambos compartían bromas y sin duda los momentos más esperados ocurrían cuando el famoso estilista la ayudaba a mejorar sus outfits para que la influencer se luciera en televisión nacional.

Luego de su triste abandono, Aldo Rendón reveló que Brianda le había caído muy bien y con las recientes declaraciones quedó más que comprobado.

Lee también: Apio Quijano y Shiky critican a Aldo Rendón por su participación en ‘LCDLFM 2026’; ¡le lanzan advertencia!

Aldo Rendón rompe el silencio sobre su estado de salud tras abandonar LCDLFM. / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón abandono ‘La casa de los famosos México’?

Aunque Aldo era considerado como el habitante más fuerte de la competencia, e incluso el ganador indiscutible, tuvo que tomar la decisión de abandonar el programa luego de cinco semanas encerrado.

Al principio no se dieron más detalles sobre el problema de salud que estaba obligando a Aldo Rendón a salir de ‘La casa de los famosos México 2026', sin embargo, el mismo compartió que padece inflamación en el hígado y en el bazo, dos condiciones que no podían tratarse en el programa.

Incluso, hace unos días, el famoso tuvo la oportunidad de ser parte de la dinámica ‘Congelados’, en la cual pudo interactuar con sus demás compañeros. Aunque la tensión lo faltó, ya que le dijo sus verdades a algunos, tal como a Masad Altamimi.