¿Ese Pérez robó un celular en la prepa? Influencer revela la verdad en ‘LCDLFM 2026’: “Por andar ayudando”

La participación de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’ ha dado mucho de qué hablar. Más allá de las peleas que ha protagonizado con algunos habitantes y su romance fallido con Flor Vigna, internautas destaparon una fuerte acusación de su pasado.

Y es que ha surgido una publicación en redes sociales que lo tacha de haberse robado un celular mientras estudiaba la preparatoria. Cerca de la gran final del reality, el influencer aborda este asunto y aclara lo que realmente habría pasado.

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Ese Pérez está en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué dicen que Ese Pérez se robó un celular en la preparatoria?

Muchos detalles y especulaciones sobre la vida de Ese Pérez comenzaron a surgir desde que se confirmó que formaría parte de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Una de las más controversiales fue el presunto delito que cometió en la preparatoria.

A través de redes sociales, un chico que dijo haber sido su excompañero de escuela contó que, supuestamente, el creador de contenido no acabó la educación media superior debido a que lo corrieron por “ratero”.

Según su anécdota, todo ocurrió durante el segundo semestre. Había una estudiante de nuevo ingreso a la que Pérez y sus amigos le hacían “bullying”. En aquel entonces, esta alumna llevaba un “celular muy bonito”, el cual desapareció de la nada.

Presuntamente, con el tiempo se descubrió que el influencer y un amigo habían sustraído el móvil para intentar venderlo. No obstante, el dispositivo contaba con localizador. Debido a esto, fue expulsado de la escuela.

“Al siguiente día todos nos enteramos de que él y otro NyE (que, por lo que he escuchado, se dedica a delinquir ahora) fueron los que robaron su teléfono para venderlo, pero todo se les salió de las manos porque el teléfono tenía ubicación compartida. Lo terminaron corriendo como el ratero que es y gracias a eso fue que se volvió ‘influencer’”, se lee en el post viral.

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Ese Pérez acusado de robo / Redes sociales

Esto dijo Ese Pérez sobre las acusaciones de robo

Durante una conversación sincera con Brianda Deyanara y Gema Garoa en ‘La casa de los famosos México 2026’, Ese Pérez habló sobre las acusaciones de robo que enfrentó en su momento. De acuerdo con su versión, lo inculparon de todo, solo por intentar ayudar a una persona.

Supuestamente, la víctima sabía toda la verdad, pero no quiso decir nada debido a que la estaban “amenazando”. Si bien luego se descubrió que él era inocente, los directivos de la institución tomaron la decisión de expulsarlo.

“Dijeron: ‘Sí, tú fuiste’. Le dije a la morra: ‘Tú di que…’ La morra como que la amenazó el vato o el maestro la ha de haber amenazado y la morra se sometió. Yo por andar ayudando, valí ver…. Pin… mugroso ese wey… Ricardo se llamaba y el profe era de etimologías. Me culparon. Salió la prueba de que yo no, pero tenía que irme de la prepa”. Ese Pérez

Terminó su anécdota relatando que lo habían inscrito en otra escuela y dejando claro que “podrá ser muchas cosas, pero jamás ratero”, pues su familia lo educó bien.

“La neta nunca he tenido esas necesidades, gracias a Dios. Siempre he tenido un peso en la bolsa, pero sí me fui de esa prepa bien aguitado. Ya después quería que regresara, pero mi mamá no quiso”, concluyó.

En redes sociales, muchos no creyeron en su versión y siguieron diciendo que el joven sí era un “ratero”. Comentarios como “quiere justificarse” o “mentiroso” han rondado las redes sociales.

Ya Heces Pérez se está justificando sobre el post que dice que es un ratero jajajjajaja



Rosa María ya le dijo que lo andan funando porque un compañero dijo eso



Pero entiendan, es protegido hasta que lo necesiten como villano, porque poquito después lo van a hacer 💩 como a… pic.twitter.com/CV7Tfh86GG — Le Portade A2 (@leportadeA2) September 16, 2026

¿Quién es Ese Pérez, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Jesús Ángel Pérez, mejor conocido en redes sociales como ‘Ese Pérez’, es un creador de contenido mexicano. Tiene 27 años y se hizo famoso gracias a sus sketches y videos de humor, los cuales se han hecho virales en internet.

Tiene más de 5 millones de seguidores en TikTok y cerca de dos millones en Instagram. Si bien entró como uno de los favoritos, últimamente ha causado polémica por su comportamiento dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Durante su estancia en el reality, tuvo un cierto acercamiento con Flor Vigna. Incluso hasta se besaron y todo apuntaba a que habría un romance entre ellos. No obstante, las cosas terminaron después de que la joven le reclamara por no haberla defendido de aquellos habitantes que la acusaban de “usarlo” por estrategia.

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