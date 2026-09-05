¿Ese Pérez y Ricardo Pérez compartieron novia? Habitante de La casa de los famosos México 2026 hace revelación

La vida amorosa de Ese Pérez ha sido tema de conversación desde su entrada a La casa de los famosos México 2026, y es que tras “coquetear” con Flor Vigna, el influencer está siendo criticado. Por otro lado, una revelación muestra que él y Ricardo Pérez tuvieron al mismo “ligue”. ¿De quién se trata?

Ese Pérez y sus relaciones / Redes sociales

¿Ese Pérez y Flor Vigna son novios en La casa de los famosos México 2026?

La cercanía entre Ese Pérez y Flor Vigna en La casa de los famosos México 2026 comenzó desde la segunda semana, y aunque muchos creían que el influencer estaría “sobre” Yanet, la cosa cambió rápidamente.

Entre bromas, juegos y coqueteos, su vínculo fue subiendo de tono, hasta darse besos, abrazos y apapachos, aún a la luz y el lente de las cámaras.

Esto no ha estado exento de polémica, y es que otros habitantes aseguran que su “relación” es mera estrategia en el reality, otros más sí creen que su “historia de amor” es real.

Por último, los enfrentamientos entre ambos también han existido, ya que a veces Flor le ha hecho saber al creador de contenido que se siente “utilizada”, creando rencillas y ciertos “choques”. En la última actualización, afirmaron que todo quedaría “solo como una amistad”. ¿Lo cumplirán?

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¿Ese Pérez y Flor Vigna novios en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Ese Pérez y Ricardo Pérez tuvieron la misma novia y al mismo tiempo?

Esta pregunta comenzó a hacerse en esta semana dentro de las redes sociales, y es que Ese Pérez dijo que llegó a salir con Samii Herrera, una creadora de contenido y también parte de algunos realities.

En su relato, Ese reveló a Gema que él salió con ella, aún cuando mantenía una relación sentimental, algo que no lo hizo sentir bien consigo mismo:

Samii Herrera, ¿sí la topas? Yo engañe a mi vieja con ella. Ese Pérez

La situación para él se tensó cuando la propia Samii Herrera descubrió que él tenía novia:

Me dice Samii '¿No que ya no andaban?’, porque le había dicho a Samii que yo estaba soltero, y andaba con Frida. O sea, le había mentido a las dos. Ese Pérez

Ese Pérez no menciona la fecha exacta o el año aproximado de esta presunta relación que mantuvo con Samii Herrera, pero muchos ya comenzaron a hacer sus cuentas. ¿Lo recuerdas?

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¿Ricardo Pérez fue pareja de Samii Herrera?

La respuesta es SÍ, Ricardo Pérez y Samii Herrera tuvieron una relación sentimental que comenzó entre 2021 y 2022, que terminó finalizando entre 2023 y 2024, en una situación que generó controversia.

Mucho se habló de que Ricardo pudo haber engañado a Samii con Susana Zabaleta, pero esta teoría no se confirmó, incluso hubo rumores de “recalentado” entre ellos dos en septiembre de 2025, esto a raíz de un mensaje compartido por el influencer a su ex:

Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que según no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera. Yo vi los mensajes, no sé si quería ‘recalentado’, pero para qué le escribes a tu ex. Gabo Cuevas, el año pasado

Por tanto, no se sabe si Ese Pérez y Samii Herrera “salieron” juntos al mismo tiempo que ella con Ricardo, pero lo que sí es casi seguro es que ambos tuvieron un vínculo con la figura de realities.

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