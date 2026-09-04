La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el habitante salvado HOY, viernes 4 de septiembre?

La casa de los famosos México 2026 vivirá una nueva noche de tensión, pues este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo el juego por la salvación, por lo que un habitante en riesgo de salir... ¡podrá abandonar la placa de nominados! ¿Quién la obtuvo?

Nominados de La casa de los famosos México 2026, sexta semana / Canva

¿Quiénes son los habitantes nominados en la sexta semana de La casa de los famosos México 2026?

Después de la sorpresiva salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026, la competencia continúa y los habitantes volvieron a enfrentarse a una nueva noche de nominaciones el pasado 2 de septiembre.

En esta ocasión, el azar y las diferentes dinámicas del reality tuvieron un papel determinante a la hora de decidir quiénes quedarían en riesgo de abandonar la casa.

Tras la participación de los habitantes en la noche de nominación, se decidió que los participantes en riesgo de salir de La casa de los famosos México 2026 son:



Ese Pérez (nominado directamente por el líder Masad)

Gema Garoa,

Flor Vigna,

Cynthia Klitbo,

Memo Schutz y,

Yahir.

Uno de ellos podría salvarse este mismo viernes 4 de septiembre.

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Nominados de La casa de los famosos México 2026, sexta semana / IG: lacasafamososmx

¿Quién podrá robarse la salvación de HOY viernes 4 de septiembre en La casa de los famosos México 2026?

El jueves 3 de septiembre los habitantes se enfrentaron para buscar un pase al robo de salvación en La casa de los famosos México 2026, en el cual, tendrán que vencer al líder Masad y poder estar a salvo una semana más.

Karina y Memo llegaron a la etapa final del reto por el robo de la salvación. Sin embargo, fue Karina quien consiguió imponerse y ahora se enfrentará a Massad para disputar la salvación.

Muchos recuerdan que, hasta hace unas semanas, Masad y Karina tenían cierto pique por culpa de Ese Pérez, siendo este un ingrediente más en esta rivalidad que ya se ha mostrado en el reality.

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Masad Altamimi y Karina Torres pelearán la salvación / Redes sociales

Este fue el salvado de La casa de los famosos México 2026, HOY 4 de septiembre

Se espera que la prueba por la salvación de La casa de los famosos México 2026 comience a las 22:00 hrs., y podrá seguirse a través del Canal 5, además de su transmisión por la plataforma ViX.

¿Quién se libró de la eliminación?

El juego que enfrentó a Karina y Masad era una dinámica simple, pues con 10 lanzamientos de pelotas tenían que derribar la mayor cantidad de botellas.

Al término del enfrentamiento, Masad se quedó con la salvación.

Masad decidió salvar a Yahir de la placa, por lo que su estadía en el reality ya no está en riesgo.

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