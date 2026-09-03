La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el retador de Masad en el robo por la salvación HOY 3 de septiembre?

Luego de la sexta gala de nominación en La casa de los famosos México 2026, los habitantes se alistan para competir en una nueva prueba por el robo de la salvación. La persona que resulte ganadora podrá rescatar a uno de los participantes de la placa o autosalvarse en caso de estar en riesgo. ¿Quién ganará? ¡Te contamos los detalles!

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¿Quién es el retador de Masad en el robo por la salvación en LCDLFM? / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes nominados en la sexta semana de La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Luis Chaparro de La casa de los famosos México 2026 y la inesperada despedida de Aldo Rendón del reality show, la competencia siguió su rumbo y los habitantes realizaron su sexta nominación la noche del 2 de septiembre.

Una vez más, la suerte y el azar jugaron un papel importante para que los habitantes nominaran o salvaran a uno de sus compañeros. Debido a que Masad y Mariana contaban con inmunidad, las opciones parecieron ser reducidas.

Además de Ese Pérez, quien fue nominado de manera directa por Masad Altamimi, en su derecho como líder de la semana, se sumaron a la placa cinco personalidades más:



Gema Garoa

Flor Vigna

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Yahir

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Ese Pérez y Gema Garoa en riesgo de salir de LCDLFM. / Instagram

¿Cuándo y dónde ver la prueba por el robo de la salvación de La casa de los famosos México 2026?

Tanto los habitantes nominados como los que están fuera de la placa competirán en una prueba por el robo de la salvación hoy 3 de septiembre, lo que les permitirá enfrentarse a Masad Altamimi en caso de resultar ganador.

La prueba puede verse a través de la transmisión 24/7 de ViX, mientras que por la noche se ofrece un resumen de la competencia en la gala transmitida por Canal 5, donde los finalistas compiten y se da a conocer al vencedor del reto.

En esta ocasión, representa una oportunidad para que Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Yahir salgan de la placa de nominados y garanticen una semana más en La casa de los famosos México 2026.

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La casa de los famosos México 2026: ¿Quién es el retador de la semana? / Redes sociales

¿Quién es el habitante que se enfrentará a Masad por el robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026?

Brianda Deyanara ha logrado robarse la salvación en La casa de los famosos México por dos semanas consecutivas, lo que le ha permitido salir de la placa de nominados. ¿Ganará una tercera vez?



Tras enfrentarse a Cynthia y Mariana, Karina se convirtió en la primera semifinalista.

Brianda se convirtió en la segunda semifinalista tras vencer a Gema y Flor.

tras vencer a Gema y Flor. En un enfrentamiento contra Yahir, Ernesto se volvió semifinalista.

Memo Schutz venció a Ese Pérez y se convirtió en semifinalista.

Después de nuevos enfrentamientos, Karina y Memo se convirtieron en los finalistas del reto por el robo de la salvación, pero fue Karina quien resultó ganadora y peleara con Masad por la salvación. ¿A quién sacarán de la placa de nominados?

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