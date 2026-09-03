¡Mar Contreras lanza dardo vs. Rosa María Noguerón! Habla de LCDLFM tras reencontrarse con Dalilah Polanco, ¿ni se voltearon a ver?

Los roces de Mar Contreras con ‘La casa de los famosos México’ siguen vigentes, incluso después del tiempo que ha pasado desde que la actriz dejó de participar en el reality.

Durante la alfombra roja de la telenovela ‘Tierra de amor y coraje’, en la que estuvo presente TVNotas, Mar Contreras volvió a hablar sobre Rosa María Noguerón y el supuesto veto de ‘La casa de los famosos México’.

Además, la actriz expresó cómo fue trabajar nuevamente con Dalilah Polanco después de los conflictos que protagonizaron durante el reality. ¿Cómo fue este reencuentro? Te contamos.

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Mar Contreras / Redes sociales

¿Por qué hay rivalidad entre Mar Contreras y Dalilah Polanco tras La casa de los famosos México?

La rivalidad entre Mar Contreras y Dalilah Polanco surgió durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, donde tuvieron varios roces y diferencias durante la convivencia, principalmente por sus fuertes personalidades y choques de carácter.

El conflicto parece haber traspasado las paredes de la casa, pues incluso después de que concluyó aquella temporada, ambas han continuado intercambiando declaraciones.

Incluso, Dalilah Polanco habló con TVNotas y lanzó tremendo dardo a Mar Contreras tras el anuncio de su participación en la telenovela ‘Tierra de amor y coraje’.

“No me ha tocado grabar con ella, no tengo ni idea, ojalá que se aprenda sus textos. Nunca he trabajado con ella, nada más lo que he escuchado por ahí”, dijo.

“No éramos súper rivales, pero hay gente con la que te llevas bien y otras que no. No creo que tengamos nada en común. Ya sabré cómo es trabajar con ella... Pues ya está ahí, qué hago”.

¿Mar Contreras lanza advertencia a Dalilah Polanco? / Mezcalent

Por su parte, Mar no habría contestado a las declaraciones de Polanco. Sin embargo, la actriz de ‘La familia P. Luche’ dejó claro que sus palabras pueden ser dirigidas para cualquier colega. Incluso, le restó importancia a la situación con Contreras.

“Lo puedo decir de quien sea. ¿Sabes qué? Nunca me habían visto (así); siempre me llevo bien con todo el mundo, no tengo broncas con nadie. La primera vez que hay una rencilla con una persona, porque no a todo mundo le caes bien; no somos monedita de oro. Llegó una y ya se agarraron de eso, pero la verdad, créanme, no tiene ni tantita importancia, no es importante”, comentó a la prensa.

Después de que Dalilah Polanco lanzara un nuevo dardo contra Mar Contreras, la actriz compartió un misterioso video en el que recrea una convivencia laboral. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las polémicas frases que utilizó durante la dinámica.

“En esta fila que se formen las que me critican, malditas”, “Que se formen las que no se atreven a decirme las cosas en la jeta, moscas muertas” y “¿Ya se sienten mejor después de hablar de mí o se sienten igual de miserables?”, son algunas de los diálogos con las que acompaño el video titulado: “La de tu oficina que es cero filtros”.

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Dalilah Polanco y Mar Contreras / Redes sociales

¿Qué dijo Mar Contreras sobre su reencuentro con Dalilah Polanco?

En los videos que circulan en redes sociales, así como en las imágenes que TVNotas pudo captar durante la alfombra roja, ambas actrices aparecen sonrientes frente al público. Sin embargo, no tuvieron ninguna interacción entre ellas más allá de los momentos en los que participaba todo el elenco.

En entrevista, Mar Contreras fue tajante al asegurar que entre ellas no existe una relación y afirmó que, personalmente, no tiene problemas con nadie, a diferencia de otras personas que sí podrían tenerlos con ella.

Respecto a trabajar juntas, la actriz explicó que comparten escenas y aseguró que no hubo incomodidad ni tensión entre ellas, pues dejó claro que no mezcla los asuntos personales con los profesionales.

“No, no tenemos una relación (...) En realidad yo nunca he tenido un problema con nadie; si ellos o ellas tlo tienen conmigo, pues cada quien (...) Por mi parte siempre (mostrar profesionalismo), en realidad nunca he involucrado mis relaciones personales en lo profesional” Mar Contreras

Y sobre las supuestas indirectas que Dalilah Polanco habría lanzado hacia ella, Mar aseguró no tener conocimiento de ellas y dejó claro que tampoco es algo que le interese.

“La verdad es que no lo veo, no tengo conocimiento de nada de eso y en realidad no me interesa (las indirectas de Dalilah Polanco).” Mar Contreras

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Mar Contreras / Instagram

¿Mar Contreras confirmó estar vetada de ‘La casa de los famosos México’?

La actriz también habló sobre la producción de ‘La casa de los famosos México’ y aseguró que, desde su perspectiva, en esta temporada los habitantes están predispuestos y con miedo a la ‘funa’, algo que, según ella, no ocurría en la temporada en la que participó, pues considera que aquella casa era “muy creativa”.

Respecto a Rosa María Noguerón y el supuesto veto del reality, Mar aseguró que no tiene conocimiento de que exista. Sin embargo, dejó claro que, si realmente está vetada, para ella es indiferente, pues su carrera va mucho más allá del reality.

Y sobre el comentario de la productora, quien consideró “triste que mordiera la mano que le dio de comer”, Mar no se quedó callada y reveló que incluso ha intentado ponerse en contacto con Rosa María Noguerón, pero que hasta la fecha ¡no le ha contestado!

“Y si me vetaron, pues cada quien, yo soy más allá de eso (...) Yo le mandé un mensaje privado (a Rosa María Noguerón), no me ha contestado... En realidad yo no hice un mal comentario de la producción ni de ella en particular.” Mar Contreras

Con estas declaraciones, todo parece indicar que las diferencias entre Mar Contreras y la producción de ‘La casa de los famosos México’ todavía no han llegado a su fin. Hasta el momento, Rosa María Noguerón no ha respondido públicamente a las declaraciones de la actriz.

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