¿Yanet García declara su amor a Brianda Deyanara? ‘La Chica del clima’ desata rumores con inesperada acción

En medio de los rumores que señalan un supuesto romance entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi en ‘La casa de los famosos México’ 2026, un nombre importante para la influencer dentro del reality vuelve a la conversación: Yanet García.

Y es que ambas formaron un vínculo muy cercano durante su participación en el reality, al grado de que los fans crearon el nombre ‘Brianet’ para referirse a ellas y a la química que mostraron frente a las cámaras.

Ahora, la relación entre las influencers podría tomar un nuevo rumbo, pues en redes sociales aseguran que Yanet ya estaría declarando su amor a Brianda con una “clara señal”. ¡Te contamos todos los detalles!

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Brianda Deyanara y Yanet García / Redes sociales

¿Cómo surgió ‘Brianet’? El shippeo entre Yanet García y Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’ 2026

No es un secreto que Yanet García y Brianda Deyanara fueron muy buenas amigas mientras Yanet aún participaba en el reality. Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2026, era común verlas juntas, compartiendo momentos y demostrando la buena convivencia que tenían.

Debido a la complicidad y conexión que mostraron, ambas crearon su propio ‘show’ dentro del reality, en el que pretendían mostrar a las cámaras sus sesiones de maquillaje, juegos y distintos retos, y ecidieron llamarse ‘Brianet’.

A partir de entonces, el público se adueñó del término para referirse a la dupla y comenzaron las teorías de que entre Yanet y Brianda podría existir algo más que una amistad.

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Yanet García y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Brianda Deyanara a la eliminación de Yanet García de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La salida de Yanet, luego de ser considerada uno de los “muebles” del reality, fue sorpresiva para el resto de los habitantes, pues votaron sin saber que terminarían eliminando a uno de los tres habitantes que se encontraban en ‘El exilio’.

Cuando Ese Pérez y Luis Chaparro regresaron a la casa, pero Yanet no volvió con ellos, las dudas comenzaron a surgir entre los habitantes, especialmente para Brianda, quien no sabía qué había ocurrido con su amiga.

El mismo día de la eliminación, le pidieron a Brianda que reuniera las pertenencias de Yanet y las guardara en su maleta para que pudiera llevárselas. Para la influencer, este momento fue un duro golpe, pues finalmente comprendió que su amiga ya no regresaría.

Brianda no pudo contener el llanto y confesó sentirse sola tras la inesperada salida de Yanet del reality.

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¿Yanet García ya se le declaró a Brianda Deyanara? La señal que avivó los rumores

Las teorías sobre un supuesto enamoramiento entre Yanet García y Brianda Deyanara no terminaron con la salida de la conductora del reality, pues en redes sociales los fans continúan hablando sobre la relación entre ambas.

De hecho, un momento ocurrido durante una de las galas a las que Yanet asistió como exhabitante volvió a encender los rumores, pues, para muchos, su outfit habría sido la clave.

Todo ocurrió en un video de TikTok en el que Yanet confesó que sí le había gustado alguien de la casa. Entre los comentarios, un usuario le pidió que se vistiera de rosa si la persona que le gustaba era Brianda.

En una de las galas a las que asistió después de su salida, ¡apareció con un vestido rosa! El detalle no pasó desapercibido para los fans, quienes rápidamente interpretaron su look como una “señal” y hasta aseguraron que se trataba de la manera en que Yanet estaría declarando su amor por Brianda.

Sin embargo, esto solamente es una teoría en redes sociales, pues Yanet no ha mencionado tener sentimientos por Brianda que vayan más allá de la amistad.

Lo que sí ha sucedido tras su salida de ‘La casa de los famosos México’ 2026 es que Yanet García reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de Aldo Rendón.

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