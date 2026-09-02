¿Eduin Caz enamorado de Karina Torres? Ese Pérez revela que integrante de Grupo Firme “la ama”: VIDEO

Ese Pérez, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, mantiene una gran amistad con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. De hecho, este último le cantó las mañanitas a las afueras de las instalaciones del show y hasta lo ha defendido de las críticas en redes sociales.

No es extraño que, a lo largo de los años, el cantante o el resto de la agrupación le contara algunos secretos. Tal fue el caso de la atracción que, al parecer, uno de los integrantes siente por Karina Torres. Te contamos los detalles.

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Karina Torres y su posible romance con un integrante de ‘Grupo Firme’ / Redes sociales

El integrante de Grupo Firme que estaría enamorado de Karina Torres

Como se sabe, Ese Pérez y Karina Torres se han vuelto muy unidos dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. La ‘Perdida’ defendió al influencer en el pleito que tuvo con Massad Altamini hace algunas semanas.

En una plática sincera, el creador de contenido contó que, al parecer, un integrante de Grupo Firme se sentía atraído por Karina. Según dijo, esta persona se emocionó al saber que él entraría a ‘La casa’, ya que eso le daba más oportunidad de conocer a la también estilista en el futuro.

“Uno de Grupo Firme me dijo: ‘No ma.. que vas a ir con ella (Karina)’. Me dijo: ‘Dile que la neta qué onda, que acá. Hazme el paro’. A mí ya me había hecho el comentario cuando fuimos con Wendy. Él fue quien me dijo: ‘Creo que va a entrar a La casa’. Está guapo. La neta, vanidoso el chavo”. Ese Pérez

No quiso decir la identidad del supuesto admirador de Karina. No obstante, le prometió que, en cuanto se los presentara, ella iba a sentir quién era la persona que “la amaba”.

Si bien al principio los presentes no le quisieron creer mucho, el influencer aseguró que todo era verdad. Incluso resaltó que no mentiría con eso en televisión nacional.

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¿Qué dijo Karina Torres sobre su supuesto admirador secreto de ‘Grupo Firme’?

Tal y como se esperaba, Karina Torres se dijo muy contenta de saber que tiene un “pretendiente”. Aunque al inicio se mostró algo escéptica, después manifestó que tenía muchas ganas de conocer a los integrantes de Grupo Firme.

Cabe mencionar que, hasta donde se sabe, la ‘Licenciada’ no tiene pareja. Y es que la creadora de contenido siempre ha sido reservada con ciertos aspectos de su vida, como lo amoroso.

La declaración de Pérez no pasó desapercibida en redes sociales. Los internautas hasta empezaron a armar sus teorías de quién podría ser el admirador secreto de Torres. También expresaron su deseo de que el comentario no fuera una “broma”, pues la notaban muy “ilusionada”.

Karina Torres quiere conocer a Grupo Firme / Redes sociales

¿Quiénes son los integrantes de Grupo Firme?

Grupo Firme cuenta con un total de ocho integrantes, quienes son:

Eduin Caz (vocalista principal)

Jhonny Caz (vocalista)

Abraham Hernández (vocalista)

Dylan Camacho (acordeón)

Joaquín Ruiz (guitarra armonía)

Christian Téllez Gutiérrez (bajo eléctrico)

Víctor Zavala (bajo eléctrico)

José “Fito” Rubio (batería)

La mayoría ha concordado en dos nombres como posibles admiradores de Karina Torres: Jhonny Caz y Dylan Camacho. No obstante, el propio Ese dejó claro que no se trata del hermano de Eduin Caz. Además, hay que recordar que este último está en una relación.

Ante esto, solo quedaría Dylan. Él es un músico de 29 años. Es originario de Tijuana. Comenzó su carrera en el grupo Recluta; posteriormente, se unió a Grupo Firme. Hasta donde se sabe, es soltero. Muchos fans lo consideran como uno de los más guapos de la banda.

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