Galilea Montijo revela la verdad sobre la salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026: “Esta grave”

La salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026 cayó como balde de agua fría entre los habitantes, los seguidores del reality e incluso en Galilea Montijo, quien fue llamada de emergencia por la producción para acudir a la gala. El reconocido estilista y diseñador, considerado por muchos como una de las personalidades más carismáticas y auténticas de la temporada, tuvo que abandonar la competencia de manera inesperada debido a un problema de salud que requería atención inmediata. Tras horas de especulaciones en redes sociales sobre los verdaderos motivos de su partida, fue la propia Galilea quien decidió romper el silencio y revelar cómo se enteró de la situación, además de compartir detalles sobre la decisión médica que terminó alejando a su amigo de la casa más famosa de México.

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¿Por qué salió Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026?

La salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026 estuvo relacionada exclusivamente con un tema médico. Durante la gala, el estilista explicó que debía comenzar un tratamiento de manera inmediata y que las condiciones dentro del reality no eran las adecuadas para continuar.

El propio participante reveló frente a sus compañeros que se encontraba enfrentando un problema de salud reversible, pero que requería atención urgente para evitar complicaciones mayores.

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero debo iniciar tratamiento ya. Las condiciones de la casa no son adecuadas para que yo esté aquí”, expresó Aldo Rendón antes de despedirse definitivamente de la competencia.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la salida de Aldo Rendón?

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo compartió cómo recibió la noticia y confesó que al principio se preocupó al pensar que la situación podría ser mucho más grave.

La conductora explicó que fue contactada por la producción de manera inesperada para acudir a la gala, algo poco habitual, ya que normalmente solo participa los días de nominación y expulsión.

“En el momento que a mí me manda a llamar ayer la producción, lo primero que me preocupó es, obviamente, si está grave, qué está pasando, por qué está tomando esta decisión, y me dicen: ‘No, tranquila. Aldo no quería salirse’, pero la doctora le está diciendo: ‘Es tu salud’” Galilea Montijo

Según la presentadora, Aldo tenía todas las intenciones de permanecer en el programa, pero la recomendación médica fue contundente y lo llevó a priorizar su bienestar antes que la competencia.

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Galilea Montijo / Mezcalent

¿Qué problemas de salud presentó Aldo Rendón dentro de La casa de los famosos México?

En días recientes, algunos habitantes ya habían notado cambios en el estado físico de Aldo Rendón. El diseñador había presentado molestias que llamaron la atención de sus compañeros y que terminaron encendiendo las alertas médicas.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, el participante cuenta con antecedentes de anemia y complicaciones hepáticas. Además, habría presentado síntomas como inflamación y dificultades para mover uno de sus brazos.

Galilea Montijo explicó que durante varios días el famoso estuvo entrando y saliendo constantemente del confesionario, ya que era sometido a diferentes estudios médicos antes de tomar una decisión definitiva.

Galilea Montijo “Está mal, pero está a tiempo de tomar un tratamiento. El tratamiento que debe tomar no lo puede hacer dentro de la casa. Él comenzó de repente a sentirse mal; le hicieron exámenes de todo y tomaron la decisión, la producción junto con los doctores, de salir de la casa”

¿Aldo Rendón podría regresar a La casa de los famosos México 2026?

Tras su salida, las redes sociales comenzaron a especular sobre una posible reincorporación de Aldo Rendón al reality una vez que mejore su estado de salud. Sin embargo, Galilea Montijo pidió no alimentar rumores.

La conductora dejó claro que la situación es completamente distinta a otras ausencias temporales que se han visto en temporadas anteriores y subrayó que la decisión fue tomada por especialistas médicos. Además, reconoció que la partida del estilista representa una baja muy importante para el programa, ya que era considerado uno de los personajes más queridos y atractivos del elenco.

“Es un golpe muy fuerte para la casa. Mucha gente va a especular: ‘Lo sacaron y luego lo regresan’. No, aquí sí es una cosa importante de salud, tanto que le dolió mucho a La Jefa soltar ese personaje”. Galilea Montijo

Mientras tanto, Galilea Montijo reveló que seguirá muy pendiente de la evolución de su amigo y aseguró que Aldo le prometió atenderse adecuadamente para recuperarse cuanto antes.

¿La dieta recomendada por Yahir habría afectado la salud de Aldo Rendón? Surge teoría en redes

Usuarios de redes sociales han comenzado a compartir una teoría sobre los posibles factores que habrían influido en el deterioro de salud de Aldo Rendón dentro de La casa de los famosos México 2026. Algunos señalan que, durante su estancia en el reality, el estilista habría adoptado hábitos alimenticios más estrictos y una rutina de ejercicio más intensa motivado por Yahir, uno de los habitantes con quien mantenía una relación cercana dentro de la casa.

Según publicaciones difundidas en plataformas como X, Instagram y TikTok, Aldo habría intentado seguir una alimentación tipo keto, caracterizada por un bajo consumo de carbohidratos y un mayor consumo de grasas y proteínas. Quienes apoyan esta teoría aseguran que esos cambios pudieron representar una carga adicional para su organismo debido a los antecedentes de anemia y problemas hepáticos que él mismo ha mencionado previamente. Incluso algunos usuarios relacionan la hinchazón y otras molestias físicas que mostró en las últimas semanas con esos ajustes en su estilo de vida.

Sin embargo, es importante señalar que toda esta información corresponde únicamente a especulaciones de internautas y no ha sido confirmada por Aldo Rendón, la producción del reality ni por los médicos que lo atendieron.