¿La ouija ya cobró factura? La aterradora teoría sobre la salida de Aldo Rendón de LCDLFM 2026: “Uno por uno”

La salida de Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México’ 2026 tomó por sorpresa al público y a los propios habitantes de la casa, pues el stylist se había convertido en una de las cartas fuertes de la competencia e incluso era considerado uno de los favoritos para llegar a la final y ganar el reality.

Tras su inesperada salida, surgieron todo tipo de dudas y teorías sobre lo que habría detrás de esta decisión. Una de ellas tiene un trasfondo bastante perturbador, pues relaciona su salida con un momento que ocurrió semanas atrás dentro de la casa, la sesión de ouija.

¿La ouija habría ‘cobrado factura’ y estaría relacionada con la salida de Aldo Rendón?

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón abandonó La casa de los famosos México 2026?

Durante la gala del 1 de septiembre, Galilea Montijo sorprendió al aparecer como conductora, algo que no ocurre habitualmente y que comenzó a levantar sospechas entre los habitantes.

Hacia el final de la gala, Galilea cedió la palabra a Aldo Rendón para dar un anuncio importante. El stylist reveló que abandonaría la casa debido a un problema de salud que, según sus propias palabras, es reversible, pero requiere que inicie un tratamiento de inmediato.

Aunque Aldo no especificó cuál es el padecimiento que enfrenta, durante su estancia en el reality sí había hablado sobre algunos problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida.

Entre ellos, uno relacionado con el hígado y la vesícula que habría sufrido años atrás, después de una etapa de consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que este sea el motivo detrás de su salida del reality.

“Me voy de la casa. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que inicicar tratamiento ya... Me voy de la casa hoy.” Aldo Rendón

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Aldo Rendón / Redes sociales

Numerólogo advirtió que jugar a la ouija traería enfermedad a La casa de los famosos México 2026

Uno de los momentos más polémicos que han ocurrido desde que inició el reality fue la sesión de ouija organizada por Fede Vigevani junto al resto de los habitantes.

Después de aquella sesión, algunos videntes y personas relacionadas con la espiritualidad y las energías advirtieron sobre las posibles consecuencias de involucrarse en este tipo de prácticas.

Precisamente, durante el mes de agosto, el numerólogo Alejandro Fernando habló sobre los supuestos efectos negativos que podría traer esta actividad. De acuerdo con sus declaraciones, durante agosto y septiembre sería especialmente arriesgado involucrarse en temas paranormales, pues las energías negativas podrían afectar a las personas más “débiles”.

Lo que más llamó la atención fue que el numerólogo aseguró que algunos habitantes podrían pedir su salida del reality debido a problemas de salud.

Aunque Alejandro Fernando no mencionó directamente a Aldo Rendón, sus declaraciones volvieron a cobrar relevancia después de que el stylist anunciara su salida del programa precisamente por un problema de salud.

“Las energías negativas van a atacar a los espíritus más débiles, aunque no participen de esto, van a atacar al proyecto en general... Vamos a ver ataques de ansiedad, personas que piden salir por problemas de enfermedad, declaraciones muy fuertes... Va a ser tiempo de liberación.” Numerólogo Alejandro Fernando

Ante esta coincidencia, las redes sociales comenzaron a relacionar ambos acontecimientos y surgió una inquietante teoría de que la ouija ya estaría surtiendo efectos en la casa.

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¿La ouija predijo las salidas de La casa de los famosos México 2026?

La teoría relacionada con la ouija no termina ahí, pues el público también identificó otro detalle que ha causado inquietud: varios de los habitantes que participaron en aquella sesión han sido los últimos en abandonar el reality “uno por uno”.

Quienes jugaron a la ouija junto a Fede Vigevani fueron Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Aldo Rendón y Brianda Deyanara.

De este grupo, Brianda es la única habitante que continúa dentro de la competencia, por lo que algunos seguidores ya están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con ella durante las próximas galas de nominación y eliminación.

De cumplirse esta teoría, la coincidencia resultaría bastante aterradora, pues ya se relaciona la sesión de ouija con las recientes salidas de los habitantes que participaron en ella.

Respecto a Aldo Rendón, cabe mencionar que ya se hablaban de importantes antecedentes de salud en el reality.

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