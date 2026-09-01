Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFM 2026’, sufre vitiligo, aseguran; filtran VIDEO que lo confirmaría

“Aldo Rendón entró a ‘La casa de los famosos México 2026’ con diversos problemas de salud”: eso es lo que se ha comenzado a decir últimamente en redes sociales. Y es que tras su crisis por la enfermedad de gota, se reporta que presuntamente tendría vitiligo. Esto es lo que se sabe.

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Muchos están preocupados por la salud de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLF 2026’, HOY, 1 de septiembre?

En las últimas semanas, se ha puesto en duda el estado de salud de Aldo Rendón. Hace algunos días, hasta se especuló que, presuntamente, el influencer fue atendido en una ambulancia. No se explicó exactamente el motivo. Sin embargo, en redes sociales se empezó a especular que sería por un problema en el hígado.

Incluso se dijo que el propio Aldo, supuestamente, habló en el confesionario sobre su presunto consumo de medicamentos. Algunos hasta pusieron en duda su permanencia en el concurso.

“Están todos afuera menos Aldo, se reporta que se escuchó sonido de ambulancia en el área. Nada oficial, pero lo más probable es que haya llegado personal médico a La casa”, se filtró en aquel entonces. No obstante, la información jamás se confirmó.

Por otra parte, recientemente el asesor de imagen contó que había sentido dolores debido a la enfermedad de gota, una forma dolorosa de artritis inflamatoria que ocurre cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones. Entre otras cosas, causa dolor intenso, enrojecimiento e inflamación de la piel.

“Me sentía muy mal, o sea, me empezó a dar la gota. No sé cómo quieren que me queje. Me está dando un ataque de gota ching* da madr*", expresó.

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Aldo Rendón confesó padecer la enfermedad de gota / Redes sociales

Filtran video del supuesto vitiligo de Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFM 2026’

Además de la enfermedad de gota, Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, presuntamente padecería vitiligo. Esta teoría nació después de que se viralizara un video del influencer sin camisa.

Algo que llamó la atención de los usuarios fueron las manchas claras en su pecho. A raíz de esto, se empezó a especular que presuntamente tendría esta condición en su piel. También se empezó a decir que las manchas podrían ser por una mala alimentación.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Aldo nunca ha mencionado tener algún tipo de afección cutánea. No obstante, sus fans insisten en que la producción del reality debería someterlo a un riguroso examen médico.

Aldo tiene bitiligo

Y así tiene mi perra las bubis

Pobresita ta operada pic.twitter.com/shc7zNSp1y — soyMargarito (@soyMargarito) September 1, 2026

¿Qué es el vitíligo, la supuesta enfermedad de Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, el vitiligo es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel en manchas. Las áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo. Puede afectar cualquier parte del cuerpo.

Si bien esta condición puede afectar a cualquiera, se ha notado que los mayores casos se dan en personas de piel morena u oscura. Aunque no es contagiosa ni pone en riesgo la vida, quienes la padecen pueden sentirse inseguros.

Existen tratamientos para restaurar el color del área perjudicada. No obstante, no prevé la pérdida. Las causas más comunes son el estrés y antecedentes familiares.

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