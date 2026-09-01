Actriz de ‘El Chavo del 8’ es hospitalizada de emergencia por una cirugía; hace súplica al público: FOTO

A poco más de cuatro meses de la inesperada muerte de Ricardo de Pascual, actor de ‘El Chavo del 8’, se da a conocer que Rosita Bouchot, quien interpretó a ‘Paty’ en la serie de Roberto Gómez Bolaños, se someterá a una cirugía. Te contamos los detalles.

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Rosita Bouchot interpretó a ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’ / Redes sociales

Rosita Bouchot, actriz de ‘El Chavo del 8’, confirma que fue hospitalizada, ¿cuál es su estado de salud HOY, 1 de septiembre?

A través de Instagram, Rosita Bouchot, actriz de ‘El Chavo del 8’, compartió una fotografía en la que se le ve luciendo una bata de hospital. La actriz contó que se encontraba a punto de entrar al quirófano.

No quiso dar muchos detalles del motivo de la operación. No obstante, aseguró que estaría bien y le pidió a su público que “orara por ella” y agradeció todo el cariño de sus fanáticos.

“Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy me operan a las 2:30 de la tarde … Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer”. Rosita Bouchot

Hasta el momento, se desconocen detalles del procedimiento. Sin embargo, sus fanáticos no dudaron en comentar la publicación con buenos deseos para que todo salga bien.

Cabe mencionar que esta situación se da a unos cuantos días de que festejara su cumpleaños número 75. De hecho, hace poco subió un video de su celebración. En el material, se le puede ver disfrutando de unos chiles en nogada. Acompañó el post con el siguiente mensaje:

“Festejando mi cumpleaños. Gracias, vida. Gracias a mi amado Jorge Estrada Avendaño. Qué rica es la comida mexicana”, se lee.

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¿Por qué Rosita Bouchot abandonó ‘El Chavo del 8’?

Rosita Bouchot es una de las actrices más queridas y recordadas de ‘El Chavo del 8’. Muchos quedaron sorprendidos cuando abandonó el proyecto de forma abrupta. Durante mucho tiempo, los fans se cuestionaron el motivo.

En su momento, la propia Bouchot aclaró el motivo de su salida. Relató que la decisión fue tomada por el propio Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, creador y protagonista de la serie. La celebridad indicó que jamás le dijo el motivo y solo la despidió de un día para otro.

Si bien nunca supo la razón, contó tener una teoría. Señaló que, presuntamente, el escritor intentó coquetearle en varias ocasiones. No obstante, ella siempre lo rechazó. Cree que Roberto se molestó por ello y decidió prescindir de sus servicios.

“Roberto me daba mucho respeto, él era un hombre casado. Una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando (contratando) como actriz o como mujer”, relató.

Y agregó: “No me tocó el dedo ni la piel, ni me abrazó ni quiso besarme, ni me dijo: ‘Si quieres seguir en mi programa, anda conmigo’. Creo que sí le gustaba, dentro de todo fue muy respetuoso”.

Rosita Bouchot, actriz de ‘El Chavo del 8’, confesó por qué dejó el proyecto / Redes sociales

¿Quién es Rosita Bouchot, actriz de ‘El Chavo del 8’?

Rosa Esther Gómez Bouchot, mejor conocida como Rosita Bouchot, es una actriz, guionista y cantante mexicana. Actualmente tiene 75 años. Debutó en los años 70 y su papel más popular es el de ‘Paty’ en ‘El Chavo del 8’.

Se le ha visto en otras producciones como:

Acorralado

Diseñando tu amor

Corazón de oro

Mujer casos de la vida real

Tres mujeres

Gotitas de amor

En cuanto a su vida personal, se sabe que está casada con Jorge Estrada y que tiene un hijo. En los últimos años, se ha enfocado en sus proyectos laborales y en compartir contenido en redes sociales.

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