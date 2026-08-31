Minnie West: Tras sufrir la muerte de Amparín Serrano, su madre, ¿regresará al psiquiátrico? “Volverme a internar”

Tras la muerte de su madre, la empresaria Amparín Serrano, fallecida en agosto de 2022, luego de sufrir una caída desde un balcón sin barandal, Minnie West decidió internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico, al ser diagnosticada con trastorno por estrés postraumático.

Amparín Serrano, madre de Minnie West, murió trágicamente / Francisco Mancera

¿Cómo ha intentado superar la actriz, Minnie West, la muerte de su madre?

Desde entonces, la actriz Minnie West asegura que continúa apoyándose en familiares y amigos, así como en profesionales de la salud para mantenerse tranquila. “Sigo con mis psicólogos, familia y amigos. Me mantengo enfocada. Lo único que busco es que valga la pena seguir con el legado de mi mamá”.

Y resaltó: “Todas las veces que me estreso, pienso en volverme a internar, pero afortunadamente cuento con mi equipo de psicólogos, psiquiatras, familia y apoyo moral. No he tenido las ganas de ir (a internarse). El día que sienta que es el momento, lo haré”.

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¿Cómo ha continuado Minnie West el legado de su madre que murió?

Minnie West ha decidido mantener la marca que fundó su madre, y honrar el legado de la diseñadora. A finales de julio inauguró una nueva sucursal de Distroller, junto a su abuelita, Amparo Espinosa. “La tienda ha sido muy terapéutica y motivadora, pero también ha sido complicado. Los zapatos de mi mamá no se llenan con nada ni con nadie. Afortunadamente, mi abuela, mi tío, mi hermana y yo hacemos lo mejor que podemos”.

Comentó cómo logra combinar su carrera en la actuación con el negocio familiar. “Lo bueno de trabajar como actriz es que puedo invertir en proyectos así. Nunca pensé en abrir una tienda. Lo más hermoso es que ya van 2. Es un sentimiento surreal”.

La actriz reveló que ella fue la cabeza principal para el diseño de la tienda. “Lo que nadie sabe es que yo les pasé los planos a los arquitectos, dibujados por mí. De hecho, se veían como si los hubiera hecho un niño de 5 años (ríe). Es impresionante ver cómo quedó el lugar completo. Los espacios de la tienda fueron creados por mí. Lo hice con lápiz y papel, todos (los espacios) tienen un porqué. Me da sentimiento ver a los niños emocionados con los espacios”.

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Minnie West comparte su proceso con sus seguidores / Francisco Mancera

Minnie West cuenta el secreto detrás de la empresa de su madre, Amparín Serrano

Compartió que, a pesar de que su madre no tenía fe en el potencial de su marca, Minnie West siempre la impulsó a seguir. “De repente, ella no confiaba en que sus cosas o proyectos fueran a pegar. Mi mamá no quería admitir que sus ideas impactaban demasiado en el público. Yo sí creía en ella y hasta le decía: ‘Mamá, esa idea está increíble, hay que hacer más’”.

Finalmente, nos reveló el secreto que la ha mantenido cerca de su madre. “No era muy de sentarme a hablar con mi mamá. Sin embargo, cuando me fijaba en los pequeños detalles que hacían falta, era una forma de acercarme con ella”.

“Además, Regresé muchos de los productos con los que mi mamá empezó, en vez de crear cosas totalmente diferentes. De cierta manera volví a sus orígenes y a lo que comenzó. Ese es mi sello”.

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Minnie West y su abuelita abriendo tienda con productos ideados por Amparín / Francisco Mancera

¿Quién es Minnie West y a qué se dedica?

La hemos visto en proyectos televisivos como La rosa de Guadalupe , Eva la trailera , El club y Luis Miguel: La serie , entre otros.

, , y , entre otros. Ha formado parte de cintas como La boda de mi mejor amigo , Valentino, puedes ser tu propio héroe o villano y Bendita suegra .

, y . Protagonizó las películas Cerca de ti, Loco por ella y Me gusta, pero me asusta.

El 30 de julio inauguró una nueva sucursal de la tienda Distroller.

Cuenta con 535 mil seguidores en Instagram y 185.2 mil en TikTok.

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