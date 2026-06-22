Minnie West a casi 4 años de la muerte de su mamá, Amparín Serrano, devastada dice: “Ahora me siento peor”

La actriz y productora Minnie West, hija de la fallecida Amparín Serrano (†), ha vivido con mucho dolor la muerte de su querida y exitosa mamá. El paso del tiempo, nos cuenta, no le ha ayudado a elaborar su duelo; al contrario, cada vez lo vive de peor manera. No obstante, también nos refiere que ha buscado estar activa para ayudarse.

Su participación por primera vez en una telenovela de TelevisaUnivision, Tierra de amor y coraje, la ha sacado de su zona de confort. En ella interpreta a “Daniela”, una mujer necia y perseverante, muy parecida a ella, admite.

Minnie West junto a su madre, Amparín Serrano / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo se siente Minnie West a casi 4 años de la muerte de su madre, Amparín Serrano?

El 12 de agosto se cumplirán 4 años de la pérdida de Amparín Serrano, ante esto, Minnie West expresó: “Ahora me siento peor, el tiempo, para mí, lo ha hecho más difícil, porque cada vez es más real, de: ‘Entonces, sí es en serio que no va a regresar’. Al principio estás en shock, piensas que es broma y que volverá, pero entre más tiempo pasa, te das cuenta de que no es así, pero está bien no estar bien”.

En medio de su duelo, comentó que encuentra refugio en el trabajo: “Estoy haciendo este tipo de cosas (actuar en televisión), que me sacan de mi zona de confort. Eso me ayuda bastante”.

West asegura que, en vida, gozó la cercanía y cariño de Amparín. Envió un mensaje para quienes están distanciados o peleados con su mamá: “Aprovéchenla al máximo, porque no somos eternos. Todo se puede solucionar menos la muerte. Si sus mamás están vivas, resuelvan las cosas, porque una vez que ya no está, lo peor que les podría pasar es vivir con el arrepentimiento de que no hicieron, que no la disfrutaron. Es algo de lo que nunca me arrepentiré”.

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La actriz Minnie West sufrió la muerte de su madre / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Minnie West considera convertirse en madre próximamente?

Al menos por el momento, Minnie West asegura que ser madre no está en su horizonte. “Nunca digas nunca. Tengo 3 sobrinos. Eso está increíble, porque soy una tía divertida. Por ahorita, como que mis bebés son mis proyectos y quiero seguir así ”.

Desde hace 9 años, Minnie, además de ser actriz, se convirtió en productora, con la intención de autoemplearse. En ese entonces, al lado de Alejandro Speitzer, quien era su pareja, crearon la productora Westzer Films. Después, estableció la propia, West Films.

Este tipo de decisiones se las debe y agradece a su mamá: “Ella me dijo que me tenía que dar mis propias oportunidades, crear los personajes que a lo mejor se me antoja interpretar y que puede que no me vean. Si yo demuestro que lo puedo hacer dándomelo sola, cambia la cosa. Tienes todo el control creativo. Es increíble producir”.

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Minnie West es actriz y productora en diversos proyectos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Minnie West ha llevado su carrera actoral a las telenovelas?

Ahora, Minnie West prueba la faceta como actriz de telenovela, aunque ya tuvo algunas pequeñas participaciones hace años, para ella no es un retorno, sino un comienzo. “Nunca había estado en una telenovela de Televisa. Hice una a los 20 años en Miami, con un personaje recurrente. Antes, solo cosas chiquitas. Ahorita me siento primeriza totalmente. Me saca de mi zona de confort en la mejor manera”.

En esta etapa tiene claras las diferencias de los formatos en los que actúa. “En el cine estás muy contenido, piensas algo y la cámara ya lo vio. Luego hacen tomas más experimentales. Tienes tiempo para probar diferentes cosas. En una novela es realmente poner a tu cerebro y a tu memoria al 100, porque es aprenderte 40 escenas, llegar al otro día y sabértelas perfecto. Todo es muy rápido. Hay cosas muy técnicas que tienes que estar preparada al 100. Es algo que estoy aprendiendo que está muy padre”.

Este trabajo y todos los que hace están dedicados a su mamá, de quien nos dijo, la apoyó en todos sus sueños. “Se formaba conmigo durante 5 horas afuera del Teatro Pedregal, donde me quedé en la primera obra (Anita la huerfanita)”.

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La madre de Minnie West murió en 2022 / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es el significado del nombre “Minnie”?

Por último, nos reveló el origen de su nombre. “Yo pensaba que me llamaba Minnie. Mi mamá se llamaba Amparo, mi abuela también, mi bisabuela, todo el árbol genealógico. Yo soy la más chiquita de las Amparo, era por Mini Amparo, pero mi papá (David) West, que es de Estados Unidos, tiene una tía que se llama Minnie, y yo pensé que me llamaba igual que mi tía. Descubrí que no era así hasta mis 10 años, en mi primera comunión, cuando el padre contó toda esta historia”.

El hecho de que Amparín ya no esté en este mundo la hace valorar su nombre real. “Nunca pensé en cambiarme el nombre legalmente, y menos ahora, por el legado de mi mamá. Es un nombre muy fuerte, piensas en una bebé en un cunero que se llama Amparo y te imaginas a la doña con un café de olla. El nombre tiene que ver con las mujeres fuertes de mi familia. Para mí, es un honor llamarme así”.

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¿Cuál es la trayectoria de la actriz Minnie West?

Amparo Alexia West Serrano nació el 17 de abril de 1993.

Debutó como actriz en un capítulo de La rosa de Guadalupe .

. Actuó en la telenovela Eva la trailera (“Adriana Montes”).

(“Adriana Montes”). Ha participado en producciones como la serie El club ( Netflix ) y las películas Me gusta, pero me asusta y La boda de mi mejor amigo .

( ) y las películas y . Tiene un proyecto titulado Wild West Honey, para la conservación de abejas, producción de miel y productos derivados.

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Minnie West y Amparín Serrano / Redes sociales: @minniewets

¿Quién fue Amparín Serrano?

Amparo Serrano Espinosa nació el 31 de octubre de 1965 en la CDMX .

. Fue diseñadora gráfica, empresaria e ilustradora, reconocida por crear la marca Distroller en 2004 .

. Tuvo una breve participación en los inicios del grupo Flans. También formó parte del proyecto musical Media Luna.

Estuvo casada con David West, con quien procreó 2 hijas: Minnie y Camila .

. Falleció el 12 de agosto de 2022, tras sufrir un accidente en casa.

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