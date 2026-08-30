¿Quién era Elisa Huerta? La influencer mexicana que murió de manera sorpresiva

El 26 de agosto, el mundo se conmocionó por la muerte del legendario actor Tim Curry. Un día antes, las redes sociales se vistieron de luto por la pérdida de una poipular creadora de contenido.

Se trata de Elisa Huerta, creadora de contenido en el canal ‘Diario de una bióloga', quien murió de forma inesperada para sus seguidores.

¿Quién era Elisa Huerta y qué tipo de contenido hacía?

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Elisa Huerta / Instagram

¿Quién era Elisa Huerta, creadora de contenido dedicada a la ciencia?

Elisa Huerta Sandoval fue una bióloga y divulgadora científica mexicana que alcanzó reconocimiento en redes sociales gracias a su canal ‘Diario de una bióloga’.

La creadora de contenido estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

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Elisa Huerta, influencer mexicana / Instagram

¿Qué hacía Elisa Huerta y por qué se volvió famosa en redes sociales?

A través de sus perfiles en las diferentes redes sociales, Elisa creó un espacio donde compartía información sobre ciencia y naturaleza de una forma sencilla y fácil de entender para la comunidad interesada en relacionarse con su entorno natural.

A lo largo de su trayectoria profesional y en las plataformas digitales, abordó temas relacionados con la biodiversidad, la flora, la fauna, la sustentabilidad y la protección del medio ambiente.

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¿De qué murió Elisa Huerta?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente la causa de muerte de Elisa Huerta, por lo que las circunstancias de su fallecimiento siguen sin aclararse.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores es que su última publicación en redes sociales estuvo relacionada con la desaparición y posterior muerte del activista ambiental, Alex Serna. En ella, la creadora de ‘Diario de una bióloga’ exigió que el caso fuera investigado y manifestó su preocupación por la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

A raíz de su fallecimiento y del contenido de esa última publicación, en redes sociales comenzaron a surgir teorías que apuntaban a que Elisa habría sido “silenciada” debido a su activismo. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni por su familia, por lo que permanece únicamente como una especulación difundida por usuarios de internet.

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