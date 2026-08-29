Vica Andrade de luto por la muerte de su amiga, Ana Lucía; dedica desgarrador mensaje de despedida

A poco más de un año de la trágica muerte del productor Memo del Bosque, su esposa, Vica Andrade, se viste de luto nuevamente ante el inesperado deceso de Ana Lucía, gran amiga y cuñada de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, tras un trasplante de riñón. Te contamos qué pasó.

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Vica Andrade enfrentó la muerte de su esposo, Memo del Bosque, en 2025 / Mezcalent

Así fue como Vica Andrade anunció la muerte de Ana Lucía, cuñada de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin

Fue a través de redes sociales que Vica Andrade despidió a Ana Lucía, cuñada de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin. En una publicación en Instagram, la actriz mencionó que la mujer había muerto el pasado jueves 27 de agosto.

Si bien no quiso especificar los motivos, indicó que Ana llevaba años en una “lucha inimaginable”. Resaltó que estuvo acompañada de sus seres queridos y la describió como una persona que, “a pesar del dolor”, siempre daba lo mejor de sí.

“Dios ha recibido en sus brazos a una de sus hijas más hermosas y valientes, un ángel llamado Ana. Su lucha no la podemos ni siquiera imaginar: la incansable lucha de su familia, de su madre y hermanas, y de su novio, que jamás se apartó de su lado. Por años sonrió y amó, a pesar de su dolor , dando siempre su luz y corazón a todos incondicionalmente”. Vica Andrade

Finalizó su mensaje hablando de lo mucho que le afectó la noticia y deseándoles a los allegados todo lo mejor en su luto.

“Bebé, nunca pensé que este día llegaría; despedirte duele tanto; te extraño con toda mi alma; para siempre, mi amor. @anahblei @magdiuxbr82 Amiga, te amo @latienditadf_ Te abrazo con mi corazón, Gaby preciosa. Dios traiga consuelo a sus corazones”, puntualizó.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Ana Lucía, cuñada de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin?

En su momento, Ana Lucía, cuñada de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, compartió que tenía diabetes e hipotiroidismo. También se sabe que se sometió a un trasplante de riñón en 2015. Fue justamente su papá quien le donó el órgano para mejorar su salud.

A mediados de agosto, Ana subió una imagen en la que se le ve utilizando una máquina para diálisis. En dicho post, menciona que ya no la utilizaría más y que se sentía agradecida por haberla mantenido con vida en los últimos años.

“Gracias por sostenerme cuando mi cuerpo necesitó ayuda. Durante 1 año y 2 meses fuiste parte de mi vida, de mis días difíciles, de mis miedos y también de mi esperanza. Nunca pensé que le daría las gracias a una máquina, pero hoy lo hago con el corazón: gracias por ayudarme a seguir aquí, por darme tiempo, vida y la oportunidad de llegar hasta este momento”, manifestó.

Hasta el momento, la familia no ha querido dar más detalles y solo se ha limitado a usar las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes de despedida.

Ana Lucía, amiga de Vica Andrade, tenía varias enfermedades / Redes sociales

¿Quién era Ana Lucía, cuñada de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin?

Ana Lucía Bleizeffer era hermana de Magda Bleizeffer, esposa de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin. No pertenecía al mundo artístico, por lo que no se saben muchos detalles sobre ella. Era empresaria y embajadora de marcas como Farmasi y Healy.

Una de las primeras en dar el anuncio de su muerte fue la misma Magda. En una publicación para Instagram, se dijo muy dolida por el acontecimiento, definiéndolo como “algo injusto”. También confesó que no alcanzó a despedirse de ella.

“Te voy a extrañar tanto, mi vasha. Eras mi TODO. A veces la vida es muy injusta. No me pude despedir de ti y eso me duele mucho. Cuídanos desde el cielo. Te amo, mi amor. Vuela alto. Te amo para siempre”, indicó Magda.

Por su parte, ‘el Burro’ también se pronunció y expresó que la hoy occisa era una parte fundamental de su familia, dejando ver la excelente relación que tenían.

“Fuiste mi cuñada, sí, pero esa palabra se queda corta. Eras parte de la familia, parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos, de tantos momentos que hoy adquieren un valor diferente porque sabemos que ya no volverán a repetirse”, manifestó.

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