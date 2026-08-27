Muere Peter Cullen, la icónica voz de Optimus Prime en Transformers, a los 85 años; ¿de qué murió?

La muerte del actor Tim Curry, conocido por interpretar al payaso ‘Pennywise’, puso de luto a los fans del terror. Un día después de que se diera a conocer su fallecimiento, otra trágica noticia conmocionó a Hollywood.

Este 27 de agosto se confirmó la muerte de Peter Cullen, un actor famoso no por sus apariciones en pantalla, sino por el legado que dejó en los oídos de millones de fans. El reconocido actor de doblaje fue la voz original de Optimus Prime en la franquicia Transformers, personaje al que interpretó durante décadas.

¿Qué es lo que se sabe sobre la muerte del actor?

Leer: Muere actor de ‘Menace II society’ y otras películas tras problemas de salud: Estaba conectado a un respirador

Peter Cullen, Optimus Prime / Redes sociales

¿Cómo se anunció la muerte de Peter Cullen?

La noticia de la muerte de Peter Cullen fue dada a conocer por su agente, Kevin Motley, a medios de espectáculos internacionales como TMZ y People.

De acuerdo con la información difundida, el actor que dio voz a Optimus Prime falleció el miércoles 26 de agosto en su residencia de Los Ángeles, a los 85 años. Sin embargo, fue hasta este jueves 27 de agosto cuando se confirmó públicamente su muerte.

Leer: Se cumple la regla de tres en el mundo del espectáculo: Mueren tres famosos en menos de una semana

Peter Cullen / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del actor de doblaje Peter Cullen?

De acuerdo con la información compartida por su agente, Kevin Motley, Peter Cullen murió en Los Ángeles el 26 de agosto, a los 85 años.

La familia del actor informó que falleció en paz y rodeado de sus seres queridos; sin embargo, no dio detalles sobre la causa de muerte, por lo que hasta el momento se desconoce de qué murió el actor de voz de Optimus Prime.

Leer: Muere famosa actriz de telenovelas diagnosticada con enfermedad mortal hace un mes; así la despidieron

🕊️ "Transformers" voice actor Peter Cullen has died at 85.



Read more: https://t.co/8JA3T0o5Rx pic.twitter.com/Gy8G4mLjMR — TMZ (@TMZ) August 27, 2026

¿Cuál fue la trayectoria en el doblaje de Peter Cullen?

Peter Cullen construyó una trayectoria de más de seis décadas en la actuación de voz y escribió su nombre en la cultura popular. Alcanzó fama mundial al convertirse en la voz original de Optimus Prime en la serie animada de Transformers de 1984. Su interpretación del líder de los Autobots se convirtió en una de las voces más reconocibles de la animación.

Además de Optimus Prime, dio voz a Ígor en diferentes producciones de Winnie Pooh, personaje que interpretó durante varios años.

En 2007, Cullen retomó a Optimus Prime para la primera película de Transformers, dirigida por Michael Bay, y continuó interpretándolo en las siguientes entregas, además de diferentes series animadas y videojuegos. Su última etapa profesional incluyó también su participación como Thaedus en Invincible.

Leer: Dolly Parton: Así fue la dolorosa última entrevista de la cantante en sus últimos días de vida: “No estoy muriendo”