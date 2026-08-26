¿Quién mató al influencer César Gastélum? Reportan la detención de uno de los presuntos responsables

A principios de agosto, México se vio conmocionado ante la muerte del influencer César Gastélum ‘Cesarín’, a los 25 años. El joven fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo para redes sociales.

Hace algunas horas, las autoridades informaron de la detención de uno de los presuntos responsables del crimen. De acuerdo con lo reportado, uno de los imputados habría perdido la vida. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

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César Gastélum murió el 4 de agosto / Redes sociales

¿Cómo murió el influencer César Gastélum ‘Cesarín’?

Todo ocurrió el pasado 4 de agosto. César Gastélum ‘Cesarín’ y otros dos amigos se encontraban realizando una transmisión en vivo a las afueras de un restaurante de comida rápida. Realizaban una dinámica en la que fingían ser repartidores.

En un momento, notaron cómo una motocicleta con dos tripulantes se les acercó y luego siguió de largo. Aunque sintieron miedo, los creadores de contenido siguieron la emisión con normalidad. Al poco rato, el mismo vehículo se paró frente a ellos y, sin mediar palabras, el conductor le disparó en la cabeza para después huir de la escena.

Las autoridades llegaron solo para confirmar el deceso. La Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Por otra parte, en redes sociales empezó a circular la identidad de los presuntos responsables. Se tratarían de Alberto y ‘Costillas’. El primero habría sido quien, supuestamente, habría disparado.

Usuarios también comenzaron a hacer teorías sobre el tema. Muchos sostuvieron que Alejandro, uno de los testigos del hecho, y ‘la Beba’, presunta pareja sentimental de César, orquestaron todo. Ambos negaron todo, asegurando que querían mucho al hoy occiso.

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César Gastélum fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo / Redes sociales

Capturan a uno de los responsables del asesinato del influencer César Gastélum

A través de X, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que se realizó un operativo en Puebla que permitió “identificar a Jesús Alberto ‘N’ como uno de los dos sujetos que dispararon contra César Gastélum”.

De acuerdo con su reporte, había dos personas acompañándolo. Uno de ellos murió durante el operativo, mientras que el resto fue detenido.

“El día de hoy, durante el operativo para detenerlo, agentes de investigación de @SSPCMexico fueron agredidos por tres sujetos armados. Ante la agresión, nuestros compañeros actuaron con valor y determinación para salvaguardar la integridad de los demás integrantes del convoy operativo. Uno de los agresores perdió la vida y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto ‘N’”, se lee en la publicación.

Se desconoce la situación jurídica de Alberto y su acompañante. En tanto que los internautas se dijeron muy felices de que “se hiciera justicia por César”. Hasta ahora, la familia no ha reaccionado ante este acontecimiento.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

¿Quién era el influencer César Gastélum?

César Gastélum, también conocido en redes sociales como ‘Cesarín’, fue un influencer de 25 años, originario de Sinaloa. Solía compartir contenido de humor. También presumía de su estilo de vida lujoso, el cual incluía viajes y objetos caros.

Se decía que era pareja de ‘la Beba’, otra creadora de contenido. No obstante, la chica negó todo, asegurando que solo eran grandes amigos. De igual forma, se reportó que era hermano de Ana Gastélum. Sin embargo, la influencer lo negó todo.

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