Muere un monarca, considerado el “Rey más joven del mundo”, dejando a un heredero desconocido: ¿Quién era?

Luego de que en mayo de este año un error anunciara la falsa muerte del rey Carlos III, nuevamente una familia real se encuentra en la conversación en las redes sociales.

En las últimas horas se viralizó la muerte de un monarca, considerado el “Rey más joven del mundo”, causando conmoción en su país, así como en la comunidad mundial. Él se encontraba recibiendo atención médica y el resto es historia. ¿Quién era y qué le pasó?

¿Quién es el “Rey” que murió recientemente? / Canva

¿Quién era el “Rey más joven del mundo” que murió recientemente?

La muerte de Oyo Rukidi IV, rey del tradicional reino de Toro o Tooro, en Uganda , ha causado conmoción entre sus seguidores y habitantes de esta región africana.

El monarca falleció a los 34 años, luego de que horas antes se informara que se encontraba en estado crítico mientras recibía atención médica en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, primer ministro del reino, quien comunicó el fallecimiento y expresó sus condolencias por lo que describió como una pérdida de enorme importancia para la familia real.

Oyo Rukidi IV pasó a la historia por haber llegado al trono cuando era apenas un niño y por haber sido reconocido años más tarde como uno de los monarcas más jóvenes en activo del planeta.

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Muere Oyo Rukidi IV, el “Rey más joven del mundo” / Redes sociales

¿De qué murió Oyo Rukidi IV, quien se convirtió en rey cuando tenía tres años?

Horas antes de que se confirmara la muerte del rey, el propio reino había comunicado que Oyo Rukidi IV se encontraba en estado crítico en Estados Unidos.

Posteriormente, el primer ministro del reino confirmó que el monarca había muerto el jueves 27 de agosto de 2026. La noticia provocó numerosas reacciones por la relevancia que tenía Oyo dentro de la historia reciente de Tooro.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia real, el rey había sido hospitalizado debido a un cáncer, aunque las autoridades del reino no dieron a conocer mayores detalles sobre su padecimiento.

La figura de Oyo Rukidi IV también fue conocida internacionalmente por la historia de su ascenso al trono y por los vínculos históricos de su familia con figuras internacionales, entre ellas el antiguo líder libio Muamar Gadafi.

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Muere Oyo Rukidi IV / Redes sociales

¿Quién será el heredero de Oyo Rukidi IV?

Algo que más ha llamado la atención tras la muerte del rey es la revelación de que Oyo Rukidi IV deja un príncipe heredero, a pesar de que, según confirmó el primer ministro del reino, el monarca no estaba casado.

La existencia del hijo del rey no era conocida públicamente y su identidad todavía no ha sido revelada. De acuerdo con las autoridades de Tooro, el anuncio se realizará siguiendo las tradiciones y protocolos de la casa real.

Hasta el momento, tampoco se han dado a conocer detalles sobre la edad del heredero ni sobre el momento en que será presentado oficialmente.

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