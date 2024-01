Libro sobre el rey Carlos III revela las últimas horas de la reina Isabel II, en La Lista de la realeza

En colaboración con La Lista punto com, te traemos La Lista de la realeza:

“¿Cómo se atreven a decir que yo autoricé que usaran mi nombre infantil para su hija?” Habría dicho la reina Isabel II sobre el “hurto” de su apodo de niña, Lilibet, por parte de su nieto, el príncipe Harry, y su esposa, la actriz estadounidense, Meghan Markle.

Los también llamados duques de Sussex bautizaron a su segunda hija como Lilibet Diana, en un homenaje a la reina Isabel y a la fallecida princesa Diana de Gales. Solo que ¡no le pidieron permiso a nadie!

Tras las críticas de toda la Gran Bretaña por “igualados”, declararon en varias ocasiones: “No le habríamos puesto Lilibet sin contar con el apoyo de la reina”, algo que no fue cierto, según revela el libro del periodista y biógrafo de Isabel II Robert Hardman, Charles III: New King. New Court. The Inside Story.

Redes sociales

No te pierdas: William habría ignorado los mensajes de Harry cuando murió la reina Isabel; nuevos detalles salen a la luz

Las últimas horas de la Reina Isabel II

El “robo” del príncipe Harry y su esposa no fue la única revelación del candente libro. Una de las más importantes salió en un documental que acompaña el lanzamiento del libro, y que se transmitió en la cadena BBC en diciembre.

La única hija de la monarca, la princesa real Ana, contó que la reina estaba muy preocupada por morirse en su enorme castillo de descanso llamado Balmoral, en Escocia, “porque iba a ser un problema de logística para todos, pero le dijimos que la decisión de quedarse no debía basarse en eso”.

Analistas de realeza de Inglaterra aseguraban con melancolía y cierta cursilería que la reina “eligió” morir en Balmoral porque su mamá era escocesa y ahí era donde se la pasó mejor en la vida: andaba a caballo, conducía su Land Rover enlodada y cazaba venados que después se comía en BBQ con su esposo, el también aventurero duque de Edimburgo, quien murió un año y medio antes que Isabel II.

“La reina se fue a dormir con la calma del deber hasta el último momento y murió en su sueño, ni se enteró de nada”, escribió Hardman. Y agregó: “Ella sabía que se acercaba el final y no dejó nada al garete”.

Checa: ¿Lo perdonó? Prometido de Paolita Suárez le agradece por confiar nuevamente en él

Su staff más íntimo protegió su dignidad hasta el final y de todos sus hijos solo estaba en la casa con ella la princesa real Ana.

El príncipe de Gales fue a verla en la mañana y luego se salió a recoger hongos silvestres, “algo que suele hacer para despejarse la mente cuando está nervioso o muy angustiado”, o sea que sabía que la reina estaba por morir y prefirió salir que quedarse.

Cuando el deceso sucedió, se enteró por teléfono al momento que un oficial lo llamó de Balmoral y le dijo “Su Majestad… Venga por favor”. Carlos respondió: “No hace falta que me diga más, voy para allá”.

Enseguida llamó a su hijo William, pero lo hizo directamente y lo llamó “hijo”, para que los intermediarios no le dijeran “Le habla Su Majestad el Rey” y así se enterara de la muerte de su abuela, pero no le pudo avisar a su enojado hijo el príncipe Harry, porque éste se encontraba volando desde Londres “y no entraban las llamadas”. Así que Harry se enteró una vez que recobró señal en su celular, por las noticias de la BBC.

Él es Robert Hardiman, periodista y biografó de la reina Isabel / Redes sociales

Un funeral que no salió bien

Cuando Harry pudo comunicarse con Carlos, el nuevo rey le dijo claramente que no quería que fueran las esposas de él y de Guillermo, algo que Harry había denunciado en su libro “Spare: el repuesto”, publicado en enero de 2023.

Si ya se llevaban mal, después de esto las cosas se pusieron más tensas durante los siguientes días. El funeral de Estado se celebró 12 días después del deceso de la reina. Desde el anuncio hasta el final se le denominó a la misión “Operación Puente de Londres (London Bridge)”, un plan que tenía, de menos, 20 años planeado.

En teoría todo estaba meticulosamente escrito y ensayado… Pero la verdad es que no salió tan bien, según revela el libro que posiblemente se publique en español por editorial Planeta.

El rey Carlos III no quiso que la esposa del príncipe Harry asistiera al funeral de la reina Isabel II / Instagram: @theroyalfamily

“Cuando creíamos que nada podía salir mal, salió peor”, dijo el Sargento Mayor Vern Stokes. “Hubo un momento en el que pensamos que se caería el féretro”, dijo otro de los militares citado como anónimo en el libro. Resulta que los distintos cuerpos de la milicia británica que debían marchar a un solo ritmo divididos en convoyes ceremoniales.

“Tenían la marcha a otra velocidad y uno de Caballeros de las Armas casi queda aplastado en el Arco de Wellington. Todos iban separados, fue una comedia de errores”, dijo el Mayor y de paso admitió: “Fue la comedia de las equivocaciones. Tuvimos solo una noche previa para ensayar y desde ahí todo fue un desastre. Salió bien de milagro”.

Te recomendamos: Fallece Gary Graham, actor reconocido de Strar Trek, a los 73 años