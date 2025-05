Cazzu debuta como escritora y lanza su libro: feminismo, reggaetón y ¿una indirecta a Christian Nodal?

En medio de una etapa marcada por la transformación artística y la maternidad, Cazzu está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, tras dejar atrás su ruptura con Christian Nodal, la argentina están más enfocada que nunca en la maternidad y en su carrera.

Su nuevo álbum, ‘Latinaje’, no solo ha conquistado al público, sino que ha superado los 100 millones de reproducciones a tan solo una semana de su lanzamiento. Así lo celebró la artista en sus redes sociales, donde compartió una imagen sonriente mostrando con orgullo la cifra alcanzada.

¿Cuándo estrenó el álbum ‘Latinaje’?

‘Latinaje’, publicado el 25 de abril, es mucho más que un nuevo disco. Es una declaración de identidad. En sus 14 canciones, Cazzu explora géneros que van desde el tango y el folklore hasta la bachata, el corrido tumbado, el merengue, la balada y el funk.

‘Latinaje’ incluye canciones como ‘Con otra la cual muchos internautas creyeron que era dedicada a Ángela Aguilar’, ‘La cueva’, ‘Engreido’, “Ódiame”, “Me tocó perder” y ‘Mala suerte’

Con este abanico sonoro, la artista argentina rinde homenaje a sus raíces latinoamericanas y, al mismo tiempo, a su reciente maternidad. Es, sin duda, una obra íntima y ambiciosa que confirma su versatilidad musical.

Cazzu debuta como escritora y publica su primer libro ‘Perreo: una revolución’

Pero el presente de Cazzu no se limita a la música. La cantante también acaba de publicar su primer libro, ‘Perreo: una revolución’, donde reflexiona sobre su experiencia como mujer dentro de la industria de la música urbana. Con una mirada honesta y crítica, busca aportar a la conversación sobre igualdad en un espacio históricamente dominado por hombres.

La artista compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de sinceridad sobre el proceso que la llevó a escribir esta obra:

“Como si fuese poco, también un libro. Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes.”

En el texto, Cazzu recuerda cómo hace cuatro años comenzó a anotar pensamientos sobre diversas cuestiones que la atravesaban, y cómo compartir esas ideas con su entorno le confirmó que no estaba sola: “Me encontré a muchas asintiendo con la cabeza lo cual fue suficiente.

Cazzu y su libro ‘Perreo: una revolución’ reflexiona sobre la equidad de género. / Instagram: @cazzu

¿De qué trata el libro ‘Perreo: una revolución’ de Cazzu y cuándo sale a la venta?

‘Perreo: una revolución’ es una mezcla de testimonio, análisis y manifiesto. Según Cazzu, “cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad.”

La obra está dedicada a una extensa red de personas que han influido en su camino: “A las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo”, escribió, y nombró a artistas como Villano Antillano, Tokischa y Elena Rose por sus valiosas conversaciones.

También tuvo palabras para sus colegas varones, su familia, amistades, fans y aquellos “curiosos que quieren saber qué carajo tengo yo para decir”. El libro ya se encuentra disponible en librerías en formato físico, audiolibro (narrado por la propia autora) y en eBook.

Cazzu anunció que a partir de mayo su libro ya está disponible en formato físico y en digital con su propia voz.

