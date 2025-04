Ángela Aguilar vs. Cazzu: ¿Quién tuvo más views en el video de su nueva canción? Aseguran que una fracasó

Las redes sociales están encendidas tras el sorpresivo lanzamiento de Nadie se va como llegó, la nueva canción de Ángela Aguilar.

El lanzamiento del tema estuvo acompañado de lo que sería una estrategia de marketing que desató rumores de un posible conflicto con Christian Nodal. ¡La cantante borró todas sus fotos de Instagram, hasta las de su boda!

¿Por qué se rumoró queÁngela Aguilar y Nodal se divorciaban?

Los rumores se soltaron después de que Nodal disfrutara de una polémica salida con su amigo Kunno, en la que este último le bailó de forma sensual al cantante, lo cual desató una ola de comentarios en redes.

El periodista Michelle Rubalcava fue quien avivó la llama al asegurar que “me andaban diciendo que Nodal andaba de muy ojo alegre con Kunno, porque el Kunno le bailó muy sexy a Nodal. Dicen que, presuntamente, Ángela ya se enojó con Nodal. Dicen que por culpa de Kunno. Tan así es que Ángela borró todas las fotos de la boda. Borró todo de su cuenta de Instagram y nada más dejó la intro de su nuevo videoclip”.

Al rededor de toda la polémica ¡se estrenó ‘Nadie se va como llegó', por ello, numerosas personas en redes dijeron que todos los rumores eran una estrategia de marketing para llamar la atención.

No obstante, la polémica no habríoa sido suficiente, pues muchos dicen que la canción no ha logrado despuntar en YouTube y ya la comparan con la nueva canción de Cazzu que en 24 horas obtuvo millones de views.

Christian Nodal hace polémico en vivo con Kuno / IG: @nodal / @papikunno

Te podría interesar: Ángela Aguilar pone fin al misterio de crisis con Nodal y estrena canción, ¿tiradera?

¿Qué dice la nueva canción de Ángela Aguilar? ¿La dedica a Nodal?

El contenido de la canción ‘Nadie se va como llegó' ha sido interpretado por muchos internautas como una posible dedicatoria para Nodal. En el tema, Ángela habla del desgaste emocional tras una ruptura y de cómo nadie sale ileso de una relación sentimental, una narrativa que, sumada al contexto de su vida personal, alimenta las sospechas de una crisis amorosa.

Sin embargo, Ángela Aguilar declaró que no es un mensaje para nadie. Aseguró que es un reflejo de quien es y que se trata de una canción hecha para ella y para las personas que han sentido algo real por una canción. Cabe destacar que

este lanzamiento es su primer trabajo sin la producción directa de su padre, Pepe Aguilar.

Aunque muchos de sus seguidores han expresado apoyo total al nuevo lanzamiento, otros han sido más críticos, al considerar que la promoción se sintió forzada y que la canción no logró conectar del todo con el público. El tema apenas alcanzó el medio millón de visualizaciones 12 horas después de su estreno, ¡ya la comparan con Cazzu!

Mira: Critican a Ángela Aguilar por tomar muchas bebidas en fiesta de su hermana ¿Ya le gustó?

Canción de Ángela Aguilar es comparada con el éxito de Cazzu ‘Con otra’

En redes sociales aseguran que la eliminación de las fotos de la boda de Ángela y Nodal fue para llamar la atención de tal modo que el estreno de su nuevo sencillo fuera un éxito.

Sin embargo, internautas sostienen que la estrategia no tuvo el impacto deseado en términos de reproducciones. A pesar de que el video fue lanzado en su canal de YouTube oficial, dicen que la reacción fue más bien tibia, sobre todo en comparación con anteriores éxitos de la artista. Algunos incluso lo compararon con el boom que tuvo recientemente Cazzu con Con otra, tema que muchos interpretaron como una indirecta a Nodal y que acumuló cuatro millones de visitas en pocas horas. En contraste, la canción de Ángela acumula en 24 horas poco más de un millón de views. ¿Serán ciertas las sospechas que circulan en redes acerca de un ‘fracaso’?

Mira: ¿Ángela Aguilar y Christian Nodal confirman separación? ¡La cantante borró todas sus fotos con su esposo!