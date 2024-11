Ángela Aguilar, ‘Mujer del año': Majo Aguilar reacciona al reconocimiento de su prima y envía mensaje

Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar e integrante de la reconocida dinastía Aguilar , ha dado de qué hablar nuevamente en el mundo del entretenimiento. Esta vez, la intérprete de temas como ‘No voy a llorar’, ‘Quiero un amor’ y ‘Luna azul’ fue abordada por el matutino ‘Despierta América’ durante un reciente evento.

En la breve entrevista, se le preguntó sobre el reciente escándalo que involucra a Ángela Aguilar, así como su nombramiento como ‘Mujer del año’ por la revista ‘Glamour’, un reconocimiento que ha generado opiniones divididas.

Ángela Aguilar

Majo Aguilar prefiere no hablar sobre las polémicas de Ángela Aguilar

Sin rodeos y mostrando profesionalismo, Majo Aguilar respondió con claridad sobre su postura al hablar de otros miembros de su familia. Recordó que hace tiempo tomó la decisión de no opinar sobre los demás integrantes de la familia Aguilar, incluyendo a su prima Ángela, hija de Pepe Aguilar.

“No, yo puro amor, pura cosa linda. Además, puse un post en Instagram donde digo que solo voy a hablar de mí”, fueron las breves declaraciones de Majo. Así dejó en claro que prefiere enfocarse en su carrera musical y mantenerse al margen de las controversias que rodean a la dinastía.

En el video compartido por el programa ‘Despierta América’ en su cuenta de Instagram, se puede ver a Majo reafirmando su postura. La intérprete explicó que su objetivo es transmitir amor y cosas positivas, evitando involucrarse en polémicas o comentarios negativos que circulan en redes sociales.

“Yo solo busco transmitir amor y cosas lindas. No hago caso a lo que se dice en redes sociales”, afirmó la cantante, recordando que meses atrás publicó un video donde anunció que no hablaría más sobre su familia y se concentraría únicamente en su trayectoria artística.

Majo lanzó su primer EP, como tributo a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. / Instagram: @majo_aguilar

Ángela Aguilar podría ausentarse de la premiación de ‘Glamour’

A pesar de ser galardonada como ‘Mujer del año’ por Glamour México, Ángela Aguilar podría no asistir a la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en Ciudad de México. Fuentes cercanas a ‘Infobae México’ han informado que la cantante está considerando no desfilar en la alfombra roja del evento ‘Women of the year’. La razón de esta decisión sería minimizar su exposición mediática y evitar preguntas incómodas relacionadas con su vida personal.

En los últimos meses, Ángela Aguilar ha enfrentado una serie de críticas en redes sociales, particularmente después de ciertos comentarios y situaciones que generaron controversia entre sus seguidores. El “hate” en redes sociales se ha convertido en una constante, afectando la imagen pública de la cantante. Ante esta situación, el equipo de prensa de Ángela podría estar optando por una estrategia de bajo perfil para reducir el impacto de las críticas y salvaguardar su bienestar emocional.

Según las fuentes consultadas por el medio en comento, esta decisión se interpretaría como una medida para evitar un enfrentamiento directo con los medios, quienes seguramente buscarían obtener declaraciones sobre las recientes polémicas. La ausencia de Ángela en la alfombra roja podría interpretarse como una estrategia para mantener un enfoque en el premio y no en los aspectos de su vida privada, que han sido objeto de escrutinio en los últimos meses.

Majo Aguilar fue Pony en ¿Quién es la máscara?

Con su reciente participación en programas como '¿Quién es la máscara?’, donde dio vida al personaje de ‘Pony’, Majo Aguilar ha demostrado su versatilidad y talento, posicionándose como una figura emergente dentro de la música mexicana.

