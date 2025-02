¿Pepe Aguilar ofrecerá dinero para encontrar a los ‘enemigos’ de Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar ha acaparado titulares por su distanciamiento con Emiliano Aguilar, su hijo. Ambos han estado envueltos en la polémica debido a que el rapero no tendría el mismo apoyo que el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ le ha dado a sus demás hijos, Ángela, Leonardo y Aneliz. Sin embargo, ambos ya aclararon dicha situación.

Ahora, lo que ha causado revuelo fueron las recientes declaraciones de Pepe Aguilar, en las que defendió, nuevamente, el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. ¡Aseguró que no le han hecho daño a nadie!

A raíz de estas polémicas declaraciones, corrieron rumores de que Aguilar habría encontrado una estrategia para parar el ‘hate’ en contra de su hija menor. ¿De qué se trata?

Emiliano Aguilar aclara relación con Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué estrategia tendría Pepe Aguilar para terminar con las críticas a Ángela Aguilar?

Luego de que Pepe Aguilar negó que le compra portadas a Ángela Aguilar para “limpiar su imagen”, salió a la luz la idea que el cantante pondría en marcha para erradicar a los detractores de la intérprete de ‘Gotitas saladas’.

Según Kadri paparazzi, Aguilar habría pagado mucho dinero para encontrar a quienes han hecho una campaña de desprestigio en contra de la esposa de Nodal. Esto supuestamente para que dejen de “manchar” la imagen de Ángela.

“El papá anda investigando quién está haciendo campaña en contra de su hija y está pagando una lana porque digan quién es, un lanal...Está pagando un billetón choncho, llegaron conmigo para que los ayudara y yo dije: ‘No, no, da tanto, si no no’. porque no hay una campaña, la niña y lo que hace”, dijo Kadri.

Ángela Aguilar hace desplante a seguidora. / IG: @angela_aguilar_

Sin embargo, no detalló quiénes aceptaron ayudarlo a encontrar a los supuestos enemigos de su hija, para detener los malos comentarios en su contra. No obstante, algunos cibernautas comentaron en la transmisión que, aunque el papá de Ángela busque estrategias parar terminar con las críticas, ella no pondría de su parte.

Al momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado con respecto a las especulaciones de que pagaría para cesar el ‘hate’ a su hija.

Pepe Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

¿Cuál fue la reciente controversia de Ángela Aguilar?

El pasado fin de semana, la esposa de Christian Nodal se trasladó a Ciudad del Carmen para deleitar a su público con sus mejores éxitos musicales.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, en medio concierto, Ángela Aguilar admitió que es ‘mentirosa’ e hizo algunos comentarios que desataron rumores sobre una posible crisis en su matrimonio.

Ángela Aguila / IG: @angela_aguilar_ / YT: Javier Ceriani

“Creo que no entendieron, otra vez. Levanten la mano, la mano, todos los mentirosos (ella alza la mano). Wow, en Ciudad del Carmen, nadie miente. Me voy a mudar para acá. Bueno, saben qué, no tiene la culpa el que promete, si no el güe… que le cree. Así que para todos esos güe… que creen, incluyéndome a mí, va esta canción”, dijo Ángela.

Eso no es todo, Ángela Aguilar también causó revuelo por su reacción a la presentación de Belinda en los premios ‘Lo nuestro’. ¡Habría huido de la gala para no ver a la ex de Nodal!