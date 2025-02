Ángela Aguilar reacciona a la presentación de Belinda en premios ‘Lo nuestro’ ¿Huyó de la ex de Nodal? VIDEO

Ángela Aguilar y Belinda por fin se reencontraron en los premios ‘Lo nuestro’. La situación causó total expectativa debido a que ninguna de las dos artistas había coincidido desde sus respectivos escándalos con Christian Nodal.

Recordemos que la 37ª edición de los premios ‘Lo nuestro’ se celebró el pasado 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, lugar donde se dieron cita artistas de talla nacional e internacional. ¡Lo mejor de la música fue galardonado!

Sin embargo, lo que causó revuelo fue la inesperada reacción de la hija de Pepe Aguilar durante la presentación de Belinda arriba de la tarima de este magno evento. ¿Hizo caras?

Ángela Aguilar y Belinda se encuentran en ensayo de premios Lo nuestro / IG: @chamonic3 / @premiolonuestro / @belindapop

Belinda y Ángela Aguilar se reencuentran en los premios ‘Lo nuestro’ 2025

El pasado miércoles 19 de febrero Chamonic dio a conocer que Belinda y Ángela Aguilar coincidieron en los ensayos de los premios ‘Lo nuestro’. Aunque no hubo una interacción directa entre ellas, sí se les vio en plena preparación para su respectiva presentación en este magno evento.

Luego, en redes sociales, señalaron que Beli y la esposa de Nodal podrían encontrarse en la alfombra roja de este evento, así como podrían compartir escenario debido a que ambas cantantes compitieron en la categoría a ‘Mejor combinación femenina’.

Sin embargo, en ningún momento se les pudo captar en el mismo sitio del evento. Incluso, Nodal no asistió a la gala. Esto, según, por sugerencia de Pepe Aguilar: “Aparente y alegadamente, esta habría sido una sugerencia de su suegro, Pepe Aguilar, que no quiere que su hija pase un mal momento porque vio a Belinda y le sugirieron que mejor se quedara grabando música. La excusa va a ser que está muy ocupado”, dijo la periodista Mandy Fridmann.

Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal se podrían encontrar en los premios ‘Lo nuestro’ / IG: @belindapop / @angela_aguilar_

Agregó: “Belinda no pidió nada, viene con todo, ella no pidió absolutamente nada. Ella ensayó ayer con Tito Doble P. La que sí habría pedido que no estuvieran en el mismo ensayo es Ángela, porque van a hacer un especial para Paquita la del Barrio, los tres Aguilar”.

Ahora, lo que no pasó desapercibido fue el momento en el que la también conocida como ‘Belika’ cantó para el público. ¿Qué hizo Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar y sus hijos en los premios Lo nuestro / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Cuál fue la reacción de Ángela Aguilar a la presentación de Belinda en los premios ‘Lo nuestro’?

Recordemos que Ángela, Leonardo y su papá, Pepe Aguilar, rindieron homenaje a Paquita la del barrio, quien falleció el pasado 17 de febrero. Eso no es todo, la joven también cantó en dueto con Arthur Halon el tema ‘Bala perdida’.

Por su parte, Belinda también tuvo una aparición especial en el escenario junto a Tito Doble P con su tema ‘La cuadrada’, la cual fue aplaudida por todo el público.

Belinda y Ángela Aguilar se encontraron en los premios Lo nuestro / IG: @kamilla_purshie / @belindapop / @angela_aguilar_

Aseguraron que la intérprete de ‘Amor a primera vista’ “la rompió” y no solo por su gran actuación, sino también por su llamativo atuendo, el cual no dejó nada a la imaginación.

No obstante, causó revuelo el video que circuló de la reacción de Ángela Aguilar, el cual salió a la luz luego de la premiación. En el clip se puede ver que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ huyó entre los asistentes para supuestamente no ver la presentación de Belinda, ex de Nodal.

Belinda y Ángela Aguilar se encontraron en los premios Lo nuestro / IG: @kamilla_purshie / @belindapop / @angela_aguilar_

Acompañada de Leonardo Aguilar, su hermano, y el creador de contenido Kunno , la cantante aceleró el paso para salir del salón en pleno inicio del tema de Beli. Asimismo, señalaron que Ángela regresó a su asiento al término de la interpretación de la ojiverde.

Sin duda, el momento se volvió viral en la red. La mayoría de cibernautas señalaron que la pareja de Christian Nodal “no soportó” el talento de Belinda, así como su éxito por su debut en los corridos tumbados.

Esta no es la primera vez que sostiene una polémica con la ex de su esposo, Ángela Aguilar también ha sido criticada por supuestamente “copiarle” el look a Belinda.

Así fue la reacción de Ángela Aguilar a la presentación de Belinda: