Christian Nodal rompe el silencio ¿Le fue infiel a Ángela Aguilar?

Nuevamente, Christian Nodal se consolidó como la portada de la revista Rolling Stone en español. Además de su gran apariencia en dicha publicación, el cantante también ofreció una entrevista en la cual detalló sobre todas las críticas que ha recibido por su matrimonio con Ángela Aguilar.

Aunque la hija de Pepe Aguilar y el también conocido como ‘el Forajido’ se han consolidado como dos de las personalidades más polémicas desde que iniciaron su romance. La pareja ha dejado claro que están más que enfocados en su amor, así como en su música.

No obstante, el intérprete de ‘Adiós amor’ también ha sido señalado de serle infiel a su actual esposa. Sin embargo, él no se había pronunciado con respecto a estas especulaciones. ¡Hasta ahora!

Christian Nodal / IG: @nodal

Señalan a Christian Nodal de serle infiel a Ángela Aguilar

Cabe recordar que Christian Nodal fue señalado de serle infiel a Ángela Aguilar. Incluso, la presunta amante sacó supuestas pruebas de que “está embarazada”.

Aunque la dinastía Aguilar se pronunció a esta polémica situación y negó que esta información sea real. La creadora de contenido ‘Iveth’ presumió imágenes de su avanzado embarazo, así como aseguró que Christian siempre se ha hecho cargo de su supuesto bebé.

Por su parte, el artista sonorense no se había pronunciado con respecto a lo que ha salido a la luz en torno a su matrimonio. Tal como que ambos están en una crisis en su relación, que él “ya no la aguanta”, “sus familias no se llevan”, así como que “Ángela Aguilar es la tercera en discordia”.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre los rumores de su matrimonio con Ángela Aguilar?

En esta ocasión, Nodal rompió el silencio y externó su sentir con respecto a todas las críticas que le han hecho en redes sociales por su relación amorosa.

Mediante la entrevista con Rolling Stone, Nodal aseguró que no le toma importancia a nada de lo que se dice en la red. Incluso, mencionó que “se ríe” de todos los malos comentarios.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_ / @nodal

“Se hablan tantas cosas y dicen tantas cosas… Al final del día, creo que nomás queda reírse, y voltear para atrás, pues ni para agarrar vuelo”. Christian Nodal

Lo anterior fue considerado como una indirecta a la madre de su hija. Recordemos que hubo especulaciones de que Christian aún pensaría en Cazzu. ¡Hasta habría pruebas!

Cazzu / @cazzu

¿Qué sigue en la carrera de Christian Nodal?

Por otro lado, el cantante sonorense señaló que está muy contento con sus éxitos en la industria. Apuntó que su única intención es sorprender a sus fans con su música.

“Mi motivación es hacer la música más chingona que pueda hacer, mover a mis fans, sorprenderlos y que siga existiendo esa emoción de que nunca saben qué es lo que voy a sacar”, agregó.

Tal parece que Christian Nodal no dará más declaraciones con respecto a lo que pasa en su vida privada. Específicamente, de su esposa. Cabe señalar que es la segunda vez que el intérprete de ‘Botella tras botella’ habla sobre el escándalo de sus relaciones. Recordemos que defendió a Ángela Aguilar en un en vivo luego de que Cazzu la desmintió sobre su sentimiento a su romance. ¡Sí le rompieron el corazón!