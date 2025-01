Ángela Aguilar amenazó con abandonar entrevista por incómoda pregunta sobre Nodal y Cazzu, aseguran

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Recientemente trascendió que habría protagonizado un tenso momento durante una entrevista en el programa ‘Don Cheto’ en el que se habría incomodado por una pregunta sobre su esposo Nodal y la expareja del cantante, Cazzu, con quien tuvo una hija.

El presunto incidente fue relatado por el locutor y productor del programa, Said García Solís, quien compartió detalles sobre el desacuerdo con el equipo de la conocida como la ‘Princesa del Regional Mexicano’.

Ángela estaba en medio de la polémica cuando sucedió todo

Ángela Aguilar y su incómodo momento por Cazzu y Nodal

En una reciente plática con el youtuber Mono Miguel, Said García Solís recordó el momento incómodo que vivió con Ángela Aguilar en el programa ‘Don Cheto’ en 2023. Según dijo, la cantante, quien ya había sido blanco de comentarios negativos en redes sociales por su relación con Christian Nodal, por lo que el locutor decidió tocar el tema, pero fue inmediatamente interrumpido por Lucía, la mánager de la cantante, quien exigió que se dejara de hablar del asunto, lo que llevó a una situación tensa en plena transmisión en vivo.

“Le dije ‘oye, la gente te está atacando mucho después de lo de la argentina y después de varias cosas, ¿qué le dices a la gente?’”, comentó García Solís sobre la pregunta que causó la controversia. Fue entonces cuando la mánager de Ángela, según lo dicho por él, interrumpió la entrevista y advirtió que si seguía con ese tema, la conversación terminaría.

A pesar de la negativa de su equipo, Ángela Aguilar aceptó responder la pregunta, aunque su respuesta no fue particularmente reveladora. “Solo quiero saber cómo estás y qué le dices a la gente”, le insistió García Solís, pero la respuesta de la cantante fue discreta y poco trascendente. Pese a ello, no evitó la pregunta, algo que el locutor destacó, ya que consideró que la entrevista hubiera quedado incompleta sin abordar el tema.

Said considera que si no hace las preguntas del momento “yo me voy a ver hipócrita, estúpido y mal si no te pregunto por lo menos qué pasó. Mi pregunta no tiene que ser para juzgarte, solamente te abro el micrófono para que tú me digas tu versión porque si no toco el tema el que se va a ver mal soy yo”.

Entrevista Ángela Aguilar: El reclamo después de lo sucedido

Después del tenso momento, García Solís dijo que enfrentó a la mánager de Ángela, por haber intentado poner fin a la entrevista de forma abrupta. “Terminando la entrevista fui con Lucía y le puse un gritadón: ‘en mi programa no vuelves a decir que ya se acabó la entrevista. Las únicas personas que deciden cuando se acaba la entrevista son Don Cheto y yo y la próxima vez que me vayas a traer a un artista o la traes preparada para que conteste o no la traigas y si quieres solo publicidad, paga”, finalizó mencionando también que luego de esto se encontró recientemente a Ángela Aguilar y le preguntó: "¿Ya no me odias?” a lo que él aclaró que no le cae mal, sino que trataba de ser profesional en su trabajo y las actitudes del equipo de la cantante no ayudaron.

