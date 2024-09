Ángela Aguilar y Christian Nodal presumen su matrimonio de ensueño desde Panamá

Ha pasado poco más de un mes desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio en una pequeña pero lujosa ceremonia en Cuernavaca, Morelos, la cual, hace unos días, en voz del propio Pepe Aguilar, él pagó completita.

Aunque al principio la pareja quería ser discreta, en las últimas semanas ambos, poco a poco, han ido mostrando que su matrimonio va viento en popa.

El pasado jueves 5 de septiembre, la intérprete de “Qué agonía” compartió un video en sus historias de Instagram, dando un vistazo de lo que es su relación con su ahora esposo, Nodal.

Así aparecieron en una entrega de premios desde su boda / Instagram: @univision

En el clip, que dura tan solo unos minutos, se puede ver a Nodal cargando a Ángela Aguilar mientras se dirigían al avión privado del cantante de regional, más felices que nunca.

La joven cantante aprovechó esta publicación para agradecer el cariño que le dieron a su esposo en Panamá, pues dio un par de conciertos en dicho lugar.

“Gracias, Panamá, por recibir tan bonito a mi marido”, escribió la cantante. Además, la historia fue acompañada con la canción “Bandoleros” de Nodal.

Aunque Ángela Aguilar estuvo junto al cantante en el concierto, no compartieron el escenario como suelen hacerlo.

Pepe Aguilar revela que pagó la boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal

El pasado 24 de julio, los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una lujosa ceremonia íntima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos. A pesar de ser un evento privado, la boda fue tan comentada que se filtraron detalles sobre el menú, la decoración y los invitados.

En una reciente entrevista para LOS40 Colombia, Pepe Aguilar, padre de Ángela, reveló que él pagó todos los gastos de la boda, a pesar de que no era su deseo inicial. Sin embargo, explicó que decidió cumplir con la tradición mexicana, en la cual el padre de la novia es responsable de financiar la celebración.

“No quería (...) Pero no tenía otra opción. ¡Me chin...é! ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? ¡Ni mad...s!”, bromeó Aguilar durante la entrevista.

A pesar de sus comentarios, Pepe Aguilar aclaró que Christian Nodal no es “tacaño”. Uno de los presentadores del programa añadió que Nodal simplemente estaba respetando la cultura, a lo que Aguilar respondió afirmativamente, dando por terminado el tema.

