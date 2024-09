Potro cumple apuesta con Cecilia Galliano y termina como Ricardo Peralta ¡en la estética de Gomita!

Luis ‘Potro’ Caballero fue el tercer eliminado de La casa de los famosos México. Sin embargo, sigue apareciendo en las pregalas y postgalas del programa en donde hace reír al público y al foro.

En redes sociales los comentarios muestran que su participación ha gustado. Se han divertido con las apuestas que ha hecho en las galas con sus compañeras, en las que trata de descifrar el juego. Aseguró que Sian Chiong por “caballerosidad” salvaría a Sabine Mussier. y Ceci Galliano le aseguró que Sian tomaría la oportunidad de salvarse. Efectivamente, Potro perdió la apuesta porque Sian no salvó a Sabine, quien fue la quinta eliminada.

La apuesta consistía en que el perdedor se teñiría el cabello de rubio y, como no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague, Potro cumplió.

Potro cumplió la apuesta que hizo con Cecilia Galliano y termina con la cabellera como Ricardo Peralta

La noche del 5 de septiembre, durante la postgala Cecilia Galliano le recordó a Potro su apuesta, y le dijo que había llegado el momento de pagar, por lo que tendría que pintarse el pelo de güero.

La encargada del nuevo cambio fue Gomita, sí, quien trasquiló a Mayito dentro de La casa. Esta vez se trataba de un tinte ‘fantasía’ para no tener accidentes.

Lo gracioso vino cuando, al ver el resultado, Potro aseguró que ¡se parecía a Ricardo Peralta! por lo que empezó a imitarlo ¡y qué bien lo hacía!

En redes sociales aseguran que Potro podría ser un gran imitador

Como era de esperarse, la apuesta cumplida dio mucho de qué hablar. En redes aseguraron que la salida de Potro fue un gran acierto, pues se divierte más afuera y además ha mostrado dotes de imitador. Aquí algunos de los comentarios.

“Me parece que en los formatos como La casa de los famosos no se le hace justicia a Potro. No se aprecia lo divertido que es. Claro que es directo y transparente, pero sabe reconocer cuando se pasa y no teme reírse de él mismo. Siempre he visto congruencia en su decir y actuar. Y es bueno para imitar”,

“Este definitivamente sirve es para imitador”,

“Me encantó, ese es Ricardo con presupuesto JAJAJAJA”.

