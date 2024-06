Ángela Aguilar, repudiaba a los hombres casados, ¿hasta qué conoció a Nodal? VIDEO

La cantante mexicana Ángela Aguilar no solo ha generado revuelo por su relación con Christian Nodal, sino que también ha desatado la polémica en redes sociales tras la reaparición de un video en el que aconseja no salir con personas casadas, algo que muchos señalan que contrasta con su actual romance. Aunque esas son meras especulaciones.

Ángela Aguilar, da tips a sus fans ¿que ella debería tomar?

En una entrevista del pasado 14 de marzo con Glamour México, Aguilar participó en una dinámica de preguntas y respuestas con papelitos enviados por fans. Al leer uno que decía: “Le tomé encanto a las cosas que no puedo conseguir y luego me mortifico tanto por no conseguirlas”, la cantante respondió:

Ángela Aguilar “Todo se puede en la vida, excepto la gente casada. No te juntes con personas casadas. Eso es malo”.

En la misma dinámica tomó otro papelito que decía: “No puedo estar con ella, pero tampoco sé estar sin ella, ¿cómo continuar con mi vida?”. El consejo de Aguilar fue muy personal pues asegura ella también lo había experimentado.

"¡Ay, esto está muy difícil! A mí me ha pasado, tienen que escuchar ‘Ni contigo, ni sin ti’ de mi papá porque esa canción lo explica. Para ti te suena muy fácil decir, no puedo estar con ella” Ángela Aguilar

Las redes reaccionan a respuesta de Ángela Aguilar

La entrevista fue hace tres meses. Muchos especulan si en ese momento Nodal y Aguilar ya estaban juntos. Tras la difusión del video en redes sociales, muchos usuarios han criticado a Aguilar por la aparente contradicción entre sus palabras y sus acciones, cuestionando su coherencia y principios. Algunos incluso la han tildado de “hipócrita”.

