Emiliano Aguilar revela si Pepe Aguilar lo abandonó, luego de despotricar contra su hermano Leonardo

En las últimas horas, Emiliano Aguilar ha sido tendencia por la serie de declaraciones que hizo en contra de su hermano Leonardo, después que este úñtimo mostró su apoyo a Grupo Frontera, agrupación que ha estado en controversia por supuestamente estar a favor de Donald Trump y sus políticas antimigrantes.

El pleito comenzó después que Leonardo comentó un video en el que la agrupación aclara la polémica y deja claro que están orgullosos de sus raíces.

Tras responder a las palabras de su hermano, Emiliano posteó una serie de historias a Instagram, asegurando que Leonardo nunca ha tenido que esforzarse por nada en la vida, pues siempre lo “ha tenido todo”.

“¿Cómo puedes apoyar a Grupo frontera, pen…? Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Esa es la diferencia entre tú y yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa y chin… sin nada”, manifestó.

Sus declaraciones causaron mucho revuelo en redes sociales y algunos las interpretaron como una señal de que Pepe Aguilar tiene una cierta preferencia hacia Leonardo, algo que habría influido en un supuesto distanciamiento entre Pepe y Emiliano.

A raíz de esto, el joven compartió un mensaje en el que deja claro que su padre siempre lo ha apoyado, afirmando que el distanciamiento que existe entre padre e hijo fue causado por su propia inmadurez.

Emiliano Aguilar

“Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores nos fuimos separando, pero no me abandonó”