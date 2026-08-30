¿Aldo Rendón expulsado de ‘LCDLFM 2026’? Lo acusan de presunto acoso a Luis Chaparro; filtran VIDEO
En redes sociales, se viralizó un video que demuestra el presunto acoso de Aldo Rendón hacia Luis Chaparro en ‘La casa de los famosos México 2026’.
Aldo Rendón se ha convertido en uno de los participantes más controversiales dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que ha hecho muchos comentarios polémicos durante las últimas semanas y hasta ha tenido conflictos con algunos habitantes. En su momento hasta insultó a Cynthia Klitbo por reclamar el “bullying” que le hacían debido a sus ronquidos.
En esta ocasión, se le ha comenzado a señalar por presuntamente acosar a Luis Chaparro. Lo que comenzó siendo como un shipeo más, ahora causa opiniones divididas en redes sociales. ¿La producción ya se pronunció? Te contamos lo que se dice.
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¿Por qué shipearon a Luis Chaparro y Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’?
Para nadie es un secreto que Aldo Rendón y Luis Chaparro se han hecho muy cercanos desde el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’. Se han abrazado e incluso se han llegado a besar en una de las fiestas semanales.
Si bien todo ha sido un “juego”, los fans comenzaron a shipearlos en redes sociales. Al principio como una broma y posteriormente como algo más serio. Esta situación ha hecho que incluso muchos se cuestionen la verdadera orientación de Chaparro, pese a que este mantiene una relación estable con la también creadora de contenido, Andrea Mextli.
Los abrazos y pláticas íntimas no han hecho más que aumentar, desatando así otra teoría. Y es que algunos han considerado la posibilidad de que realmente todo sea parte de una estrategia para ganar popularidad en la audiencia.
Varios hasta los han comparado con Sian Chiong y Ricardo Peralta, habitantes de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. En su momento, estos últimos también se mostraron muy cercanos y hasta el propio Peralta admitió sentir una atracción por el actor.
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El supuesto acoso de Aldo Rendón hacia Luis Chaparro en ‘La casa de los famosos México 2026’
A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se puede ver a Aldo Rendón recostando su cabeza en el hombro de Luis Chaparro. Lo que llamó la atención de muchos fue que Rendón lo abrazara por la cintura mientras que Chaparro simplemente acariciaba su brazo.
La imagen generó muchas opiniones divididas. Si bien algunos creen que simplemente fue la posición, otros consideran la acción como una clara forma de acoso y hasta mencionaron ver cosas parecidas en las últimas semanas. En tanto que varios creen que realmente Luis sí siente una cierta atracción hacia Aldo.
Estos son algunos comentarios que se podían leer:
- “Él mismo se acerca a abrazarlo o le da besos. Supongo que piensa que si hay un shippeo acá afuera o que así va a jalar votos”.
- “No sé qué me da más asco, si el acoso de Aldo a Luis o que Luis piense que tiene que seguir jugando o soportando ese juego tan asqueroso”
- “Se ve que Luis está incómodo”
- “Por dentro se está muriendo del asco”
- “No veo acoso en ningún lado, a la gente le encanta exagerar”
- “Nadie lo obliga. Seguro a Luis le gusta”
No sé qué me da más asco, si el acoso de Aldo a Luis o que Luis piense que tiene que seguir jugando o soportando ese juego tan asqueroso. 🤮 #LaCasaDeLosFamososMéxico #lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/zZ1HOKLLb8— Eduardo Carmona (@Eduardo_CHK) August 29, 2026
¿Cómo reaccionó la novia de Luis Chaparro ante el presunto acoso de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’?
Hasta el momento, Andrea Mextli, novia de Luis Chaparro, no se ha pronunciado ante los rumores de acoso de Aldo Rendón. No obstante, en su momento manifestó no sentirse incómoda ante la cercanía que su pareja y el asesor de imagen muestran en pantalla.
“Le dije: ‘Oye, a ver, te besaste con mi hombre. Más te vale, mínimo en una alfombra, vestirme. O sea, que se equilibre. Te besaste con mi novio, mínimo, vísteme para una alfombra roja. La verdad yo estoy muy cómoda. Luis es cotorro, por mí, todo excelente”, resaltó.
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