Platanito enfrenta un nuevo escándalo de acoso; cantante afirma que “se le insinuó” y dice: “Tengo pruebas”

Sergio Verduzco, también conocido como ‘Platanito’, enfrenta una nueva acusación de acoso sexual. En esta ocasión, la cantante Gabby Tamez revive los presuntos comportamientos indebidos que vivió por parte del comediante cuando trabajaron juntos en 2014. Te contamos lo que dijo.

Lee: Platanito vuelve a culpar a Karla Panini de la muerte de Karla Luna: “Hizo de todo para mata...”

Platanito ya ha sido señalado de presunto acoso / Mezcalent

¿Por qué acusan al comediante ‘Platanito’ de presunto acoso?

Fue en 2022 cuando surgió la primera denuncia viral contra ‘Platanito’ por presunto acoso. En aquel entonces, la actriz Gaby Ramírez dijo haber sido tocada sin su consentimiento cuando fue invitada al programa ‘Platanito el show’.

Según el testimonio que dio en aquel entonces, el comediante supuestamente le tocó el seno al término de su actuación en el programa. Indicó que denunció el hecho con el dueño, a quien identificó como el Sr. Liberman.

Si bien pensó que obtendría apoyo, al final la corrieron del estudio y hasta la obligaron a darle un ramo de flores a modo de disculpa, ya que se había “metido con una gran estrella del canal”.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito, es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba; que porque a mí se me ocurrió reclamarle”, relató.

La respuesta del comediante fue definir los hechos como un “problema del pasado”. Aseguró que ellos habían arreglado ese problema en su momento y que la propia Gaby hasta asistió a su programa en otras ocasiones posteriores.

“Ella platicó que me llevó flores. Sí, me llevó flores. Me dijo, ‘Plátano, discúlpame. Me lavaron la cabeza y me hicieron tratar de afectarte, y la regué’. Nos volvimos muy, muy amigos ella y yo; ahí están los programas, donde vuelve a ir a mi programa, en bikini”. Platanito

No te pierdas: Platanito reveló que aconsejó a Adrián Marcelo antes de LCDLFMX ¿Para no entrar?

Gaby Ramírez acusó a Platanito de acoso / Redes sociales

Cantante Gabby Tamez revive el presunto acoso que vivió por parte de ‘Platanito’

En una reciente entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, la cantante Gabby Tamez habló sobre el presunto acoso que vivió por parte de ‘Platanito’. Recordemos que la celebridad trabajó junto al comediante como corista en 2014.

Contó que, presuntamente, en muchas ocasiones se le “insinuó” y hasta le propusó tomarle fotos sin ropa, como parte de una sesión “profesional”. Ella siempre se negó. A diferencia de Ramírez, sostuvo que el Sr. Liberman no sabía nada.

“Se me insinuó. Me dijo que, según él, era fotógrafo glamuroso, que cuando le hacía el favor de que yo me tomara fotos glamurosas… desnuda, que él me hiciera unas fotos desnuda. Él presumía que había fotografiado a su maquillista y no sé qué tanto”. Gabby Tamez

Dijo tener “pruebas de todo”. No quiso dar más detalles de lo sucedido. No obstante, esta no es la primera vez que se sincera sobre este tema. Hace algunos años, resaltó que toda la producción sabía de esta supuesta situación y aclaró que decidió romper el silencio para ponerle un alto al humorista.

“Ni siquiera estoy haciendo una denuncia, ni siquiera estoy pidiendo dinero, a mí ni me interesa; la cosa es que sí fue algo que sufrí y sí me gustaría que este señor ya no lo siga haciendo... yo voy a llegar hasta donde se tenga que llegar porque quiero apoyar a esto, que me hizo daño por mucho tiempo”, manifestó en ese entonces.

¿Quién es Gabby Tamez, la cantante que denunció a ‘Platanito’ por presunto acoso’?

Gabby Tamez es una cantautora mexicana de 33 años. Es principalmente conocida por haber sido una de las coristas en el programa de ‘Platanito’. No obstante, se le ha visto en otros programas como ‘La Voz México’.

Algunas de sus canciones más famosas son:

Se me declaró

No llega el olvido

Me vas a extrañar

Ángeles de Dios

Pescador de hombres

Ya supérame

Mira: Platanito confiesa que con chiste acerca de la guardería ABC perdió su esencia como comediante