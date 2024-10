‘Platanito’ reveló que aconsejó a Adrián Marcelo antes de LCDLFMX ¿Para no entrar?

Adrián Marcelo, se destacó como el gran antagonista en la segunda temporada de La casa de los famosos México, sobre todo por ser señalado como “agresivo” con Arath de la Torre y “misógino” con varias de sus ahora excompañeras como Gala Montes.

Su salida fue polémica, pues decidió salir después de un encontronazo con Gala Montes, no se despidió de sus compañeros y hasta nos enteramos que después de su salida del reality el youtuber no llegó a la conferencia de medios que habían organizado para que diera la cara y que ya se había regresado a Monterrey.

Luego de su escandalosa salida, se especuló que el influencer podría enfrentar una multa millonaria, pues nunca apareció en las galas, lo cual, por contrato, habría sido obligatorio.

Recientemente en el marco de la gran final del programa de Televisa, un comediante aseguró que le advirtió a Adrián Marcelo sobre su participación en La casa, pues él sabía que el regio podría estar “en la cuerda floja” por su humor y fama en redes.

Fue en un reciente encuentro con los medios, que el comediante Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, más conocido como Platanito, reveló que lleva una buena relación con Adrián, por lo que se atrevió a aconsejarle sobre su participación en el reality show.

El payaso también aseguró que todo el hate solo es momentáneo y, ante su actuar, admite que no lo hizo bien, pero al final todo es comedia y cuenta con su apoyo.

Ante su experiencia de haber sido cancelado en otras ocasiones por sus chistes ácidos, Platanito asegura que Adrián “va a salir adelante”

Recordemos que Platanito en el pasado ha hecho bromas ácidas sobre casos delicados. Entre estos, el incendio en la guardería ABC que cobró la vida de 49 menores en 2009 y recientemente el feminicidio de Debanhi Escobar en 2022. Sus comentarios le valieron ser demandado por los padres de la joven. De acuerdo con lo dicho por el comediante, él ganó dicha demanda.

Platanito

“Me atacaron muy fuerte en redes sociales, pero no hice nada. De hecho, tenía una denuncia y ya salió a mi favor. No cometí ningún delito. Nunca me burlé de la muerte de la niña de Monterrey. Me burlé de la situación y del veredicto que habían dado. Ya salió a mi favor y todo está bien”.