LCDLFMX: Gala Montes ni su hermana, Beba, autorizaron que su mamá estuviera en la gala final, VIDEO

El pasado 29 de septiembre, se vivió la gran final de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Sin duda alguna, la última gala del reality estuvo llena de emociones y lágrimas para los ahora exhabitantes y los fanáticos del programa.

Además de Mario Bezares, quien se convirtió en el campeón absoluto y se llevó 4 millones de pesos, Gala Montes protagonizó otro de los momentos más emotivos de la noche.

Al salir, la tercera finalista del concurso se reencontró con su hermana, Beba Montes, su sobrina, y su mamá, Crista Montes, a quien no dudó en darle un caluroso abrazo, a pesar de los problemas que han tenido en el pasado.

El TERCER LUGAR de la Segunda Temporada de #LaCasaDeLosFamososMx es... ¡#GalaMontes, Enhorabuena! 🥳👏



Acompáñanos en la GRAN FINAL de #LaCasaDeLosFamososMx, por #LasEstrellas y #ViX📺📱 pic.twitter.com/yFDMm8pabo — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 30, 2024

No te pierdas: La casa de los famosos México: Conoce al ganador de la segunda temporada del reality

Recordemos que, en su momento, Crista contó en exclusiva para TVNotas que Gala no solo la había despedido como mánager, sino que también la dejó a su suerte. En respuesta, la celebridad compartió un video en redes sociales explicando que su mamá la agredía físicamente y solo quería vivir “a sus costillas”.

Por supuesto, Crista se defendió y señaló que tanto Gala como su otra hija, Beba, eran quienes la maltrataban y hasta retó a la actriz a llevar el asunto al ámbito legal.

A pesar de esto, la mamá de Gala no ha dudado en apoyarla a lo largo de su estancia en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, interpuso una denuncia en contra de Adrián Marcelo por sus conductas en contra de su hija dentro del concurso.

Durante su reciente invitación en ‘El Mitangrit’ de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, expresó su deseo de reconciliarse con Gala, asegurando que, sin importar los conflictos entre ellas, la seguía queriendo. Checa todo lo que dijo dando clic aquí.

Captura de pantalla

Ni Gala ni Beba autorizaron la presencia de su madre en la gala final de ‘LCDLFMX’

Durante uno de los cortes comerciales del programa, Beba Montes, hermana de Gala, usó sus redes sociales para decir que, en su momento, tanto ella como la actriz acordaron con la producción que no llevarían a su madre a las galas.

“Mi hermana y yo aclaramos, desde el momento uno que Gala entró a este proyecto, en el que yo también estoy aquí, que mi mamá no podía entrar. Obviamente, yo también hice especificaciones en las que no quería que me juntaran con ella. Especificaciones que, bueno, se pasaron por el arco del triunfo”. Beba Montes

La influencer afirmó que esta “falta de respeto” solo fue un intento de los productores por dar “show”, por lo que se siente sumamente molesta, pues, aparentemente, le avisaron unos momentos antes de que Gala saliera de La casa.

“Una bajeza que la producción me haya hecho esto porque, yo ya llegando aquí, me avisaron. Voy a entrar a apoyar a mi hermana. Voy a ser políticamente correcta, únicamente porque mi hermana necesita que yo esté aquí. Creo que están atentando contra la salud mental de mi hermana, incluso de la mía”, expresó.

Llevaron a la mamá de Gala y su hermana no está de acuerdo.

😱 pic.twitter.com/3AyavgnFYH — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 30, 2024

Checa: Daniel Bisogno reaparece en redes y comparte misterioso mensaje tras ser nuevamente hospitalizado

Beba Montes revela que su mamá habría intentado “extorsionar” a Gala

En su video, Beba acusó a su mamá de supuestamente haber querido extorsionar a Gala, amenazándola con publicar un material aparentemente comprometedor a cambio de dinero.

“Incluso ella la estuvo extorsionando con un video acerca de que si no le daba dinero, lo iba a hacer público. A mí me acaba de dar un ataque de ansiedad, nada más para que vean la calidad de lo que pasa, porque, para la gente y la producción, es de ‘ay, cinco minutos de rating’. Perfecto, está bien, pero quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo con esto. Solamente lo hago por apoyo a mi hermana”, indicó.

Para finalizar, resaltó que su mamá no “merecía” estar en el programa, pues es alguien que, durante mucho tiempo, las intentó “boicotear” con sus declaraciones.

Mira: María Antonieta de las Nieves revela que intentó retomar su relación de amistad con Roberto Gómez Bolaños