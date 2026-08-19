Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’, presenta a su novio y presume su amor EN VIVO: ¿Quién es?

Hace algunas semanas, Javier Ceriani reportó que Gaby Ramírez, conductora del matutino ‘Sale el sol’, habría estado dentro de una cárcel para ofrecer shows a los reos, situación que colocó a la presentadora en el centro de la conversación.

Ahora, Gaby vuelve a ser noticia, aunque esta vez por un tema relacionado con su vida personal. Mientras se encontraba trabajando en la emisión del matutino, la conductora aprovechó para presentar públicamente a su nuevo novio ante la audiencia y sus compañeros.

¿Quién es el afortunado que conquistó a Gaby Ramírez? Te contamos.

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Gaby Ramírez / FB: Gaby Ramírez

¿Cómo presentó Gaby Ramírez a su novio en Sale el sol?

Durante la sección ‘Despechados anónimos’ del programa, llegó el turno de Gaby Ramírez para pasar a cantar. Sin embargo, su interpretación no se limitó a seguir la letra de la canción, pues también tuvo una dedicatoria muy especial.

En la parte final de su actuación, la conductora corrió hacia los brazos de un hombre que se encontraba sentado en la sala de invitados. Gaby lo abrazó y le dio un cariñoso beso en los labios, sorprendiendo a sus compañeros.

Al regresar al escenario, Ana María Alvarado le preguntó por qué había besado al hombre. Gaby respondió que se trataba de su novio y lo invitó a pasar al centro del foro para presentarlo públicamente y protagonizar otro beso frente a las cámaras.

La nueva pareja de Gaby Ramírez sería nada menos que Josué Menéndez Bejarano, un destacado deportista mexicano.

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¿Quién es Josué Menéndez Bejarano, novio de Gaby Ramírez?

Josué Bejarano es un atleta mexicano, originario de Tierra Blanca, Veracruz, que ha destacado en la disciplina de lanzamiento de jabalina, deporte que practica desde los 17 años y que lo ha llevado a conquistar un tricampeonato nacional.

El deportista también ha tenido apariciones en televisión, entre ellas como participante del reality deportivo ‘Exatlón México'.

Josué fue invitado al programa ‘Jugamos en casa’, de la misma televisora que produce ‘Sale el sol’, por lo que tuvo la oportunidad de coincidir con Gaby Ramírez en los foros de grabación. Fue en este contexto cuando ambos decidieron hacer público su noviazgo.

Durante su visita al programa, el atleta llegó con un ramo de flores para Gaby y reveló que llevan aproximadamente cuatro meses de relación.

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Josué Menéndez Bejarano, nuevo novio de Gaby Ramírez / Instagram

¿Quiénes han sido las parejas de la conductora Gaby Ramírez?

A lo largo de los años, Gaby Ramírez ha sido relacionada sentimentalmente con algunas figuras del espectáculo y el deporte.

Entre ellas se encuentra Adrián Marcelo, con quien la conductora reconoció haber salido durante aproximadamente tres semanas cuando ambos coincidieron en Monterrey; sin embargo, aclaró que entre ellos no ocurrió nada más y que únicamente tuvieron algunas citas.

También ha sido vinculada con Jerry Hernández, el futbolista Alan Pulido y Markin López, aunque no todas estas relaciones han tenido el mismo nivel de confirmación pública.

Actualmente, Gaby Ramírez mantiene una relación con el atleta Josué Bejarano, a quien presentó recientemente en el programa matutino.

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