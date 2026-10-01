Galilea Montijo habla de los problemas de sus cirugías estéticas, ¿vuelve a estar en riesgo? “Tengo miedo”

En los últimos meses, Galilea Montijo ha recibido múltiples críticas por el aspecto de su rostro después de someterse a un procedimiento estético que le provocó algunas complicaciones.

La conductora ha hablado abiertamente al respecto y ha reconocido que ha enfrentado efectos derivados de estas intervenciones.

Galilea incluso confesó que siente miedo por las consecuencias que estos procedimientos puedan tener en su salud.

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Galilea Montijo / Instagram

¿Qué problemas enfrentó Galilea Montijo tras su cirugía estética?

Galilea Montijo reveló que el procedimiento estético al que se sometió para levantar la ceja y perfilar la zona del cuello terminó provocándole varias complicaciones que afectaron su rostro.

Contó que, después de la intervención, utilizó un líquido que supuestamente ayudaría a desinflamar la zona, pero este le provocó una quemadura de segundo y tercer grado.

Además, Galilea explicó que sufrió una fuerte contractura en el cuello que repercutió en el movimiento de su boca, mientras que un nervio cercano al ojo también resultó afectado. Durante meses, aseguró, tuvo dificultades para controlar los movimientos de estas zonas de su rostro.

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Rostro afectado de Galilea Montijo / Redes sociales

¿La salud de Galilea Montijo está en riesgo debido a las cirugías estéticas?

En una entrevista con medios de comunicación, la conductora de ‘La casa de los famosos México’ contó parte de su experiencia con el procedimiento estético que le provocó esas complicaciones.

Galilea dijo estar en su derecho de someterse a los tratamientos que ella decida y reconoció que es “pro cirugías”, pues le gusta realizarse este tipo de procedimientos para mantener una buena imagen, algo que también forma parte de su trabajo.

“Tengo todo el derecho de hacerme mis tratamientos, porque soy una mujer muy coqueta, me gusta dar una imagen linda (...) Siempre he dicho que soy ‘pro cirugías'; si quieres hacerte, hazte” Galilea Montijo

Respecto al procedimiento que le dejó secuelas, la conductora confesó sentir mucho miedo de que la expresión de su rostro cambiara, algo que ya había ocurrido durante los meses anteriores.

“Me da muchísimo miedo que mi expresión cambie, que fue uno de los problemas que tuve con este médico, pero ya pasó.” Galilea Montijo

Sin embargo, reconoció que hablar abiertamente sobre esta experiencia con su doctora le ayudó a superar el proceso y, al mismo tiempo, a transmitir seguridad a otras mujeres que deciden someterse a este tipo de tratamientos.

“Me da mucho gusto platicarlo en el pódcast porque hay mas mujeres pasándola mal, por algo mal hecho y no sabes la seguridad que le dimos a muchas mujeres” Galilea Montijo

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#VIDEO | Galilea Montijo, conductora de 'La Casa de los Famosos México 4', confesó que le da miedo que su expresión facial cambie y habló un poco sobre su experiencia al someterse a un procedimiento estético mal ejecutado… #GENTE

🎥 Jacqueline Ponce León pic.twitter.com/b0edfspQLK — REFORMA (@Reforma) October 1, 2026

¿Cuántas cirugías tiene Galilea Montijo?

No se sabe con exactitud a cuántas cirugías se ha sometido Galilea ni de qué tipo. Sin embargo, ha reconocido abiertamente que es “pro cirugías” y que suele recurrir a procedimientos estéticos como parte de su cuidado personal.

Además, a lo largo de los años, Galilea ha estado relacionada con el mundo de la cirugía estética, pues mantuvo una relación con el cirujano plástico Jorge Krasovsky entre 2009 y 2011, de quien fue paciente después de haberlo conocido en ‘Hoy’.

Antes del polémico procedimiento que le dejó complicaciones este 2026, a Galilea Montijo se le ha atribuido el uso de tratamientos estéticos de mantenimiento, como bótox y rellenos faciales, aunque ella suele referirse a ellos como “arreglitos”.

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