Galilea Montijo lanza dardo vs. Pedro Sola en ‘Hoy’ por comentarios sobre David Zepeda: “Gente estú...” VIDEO

Las recientes declaraciones de Pedro Sola en ‘La granja VIP’ 2026 sobre David Zepeda han desatado una ola de críticas contra el conductor. Incluso, algunas personalidades del espectáculo ya han reaccionado a sus comentarios.

Precisamente, Galilea Montijo, que es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, salió en defensa del actor durante el programa ‘Hoy’ y lanzó un contundente mensaje contra Pedro Sola.

¿Qué fue lo que dijo?

Leer: Revelan el verdadero motivo de la aparición de Pedro Sola en La granja VIP 2026, ¿fue obligado como castigo?

Pedro Sola habló de David Zepeda en ‘La granja VIP’ 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Pedro Sola sobre David Zepeda?

Todo comenzó con una conversación entre Pedro Sola y Kunno en ‘La granja VIP’. El influencer recordó a David Zepeda al hablar sobre su orientación sexual y aseguró que el actor había sido su “despertar gay”.

Ante esto, Pedro Sola le preguntó si fue cuando vio el video, en referencia a un video íntimo de David Zepeda que se difundió sin su consentimiento años atrás. Kunno respondió “justo” y fue entonces cuando el conductor de ‘Ventaneando’ hizo una afirmación sobre la vida privada del actor.

“Yo trabajé, bueno él trabajó en Azteca, tipazo. También es gay, porque él anduvo. Hubo un hombre ahí, periodista” Pedro Sola

Leer: ¿Pedro Sola ‘manoseó’ a Adrián Uribe? Visita a Venteaneando termina con acalorado momento: ¡Hasta gimió! VIDEO

Pedrito Sola menciona que David Zepeda es Gay. #LaGranjaVIPMx pic.twitter.com/p1lTvOOj1H — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2026

¿Galilea Montijo se lanza contra Pedro Sola EN VIVO en ‘Hoy’?

Durante la emisión de ‘Hoy’ del 21 de septiembre, se presentó una nota en la que David Zepeda festejó su cumpleaños con la inauguración de su nuevo negocio deportivo al sur de la Ciudad de México.

Una vez que terminó la cápsula, los conductores del matutino hablaron sobre el actor, lo llenaron de elogios y aprovecharon para felicitarlo por su cumpleaños.

David Zepeda / Mezcalent

En medio de esas muestras de cariño hacia el actor, Galilea Montijo aprovechó para defenderlo ante la polémica que enfrenta por los comentarios de Pedro Sola en ‘La granja VIP’.

Sin mencionar directamente al conductor de ‘Ventaneando’, Galilea lanzó un contundente comentario que fue interpretado como una respuesta a Pedro Sola.

“Es un lord, lord, y no se merece estupideces de gente estúpida, se tenía que decir y se dijo” Galilea Montijo

Leer: David Zepeda reaparece y reacciona a las polémicas declaraciones de Pedro Sola sobre su orientación sexual: FOTO

¿David Zepeda va a demandar a Pedro Sola por los comentarios sobre su orientación sexual?

De acuerdo con información difundida por el periodista Gabriel Cuevas, David Zepeda estaría analizando emprender acciones legales contra el conductor de ‘Ventaneando’.

Según comentó el periodista, una persona cercana al equipo de David Zepeda le habría informado que el actor estaría muy molesto por lo ocurrido y que incluso contempla proceder legalmente por las declaraciones que Pedro Sola hizo durante su participación en ‘La granja VIP’ 2026.

“Me cuenta una fuente y me dice: ‘Aquí entre nos, David quiere proceder legalmente por esta situación’.” Gabriel Cuevas

David Zepeda no ha respondido públicamente a las declaraciones del conductor de Ventaneando, pues en un encuentro que tuvo con la prensa, no habló de ese tema.

Leer: ¿David Zepeda sigue soltero? El actor impacta al revelar la verdad sobre su vida amorosa, ¿se mostró incómodo?