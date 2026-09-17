David Zepeda podría demandar a Pedro Sola por sugerir que es gay, aseguran: “Está muy molesto”

La orientación sexual del actor David Zepeda está en tela de juicio. ¿El motivo? Un comentario que dio Pedro Sola, quien actualmente funge como asistente del tío Pepe en ‘La granja VIP 2026’. En medio de todo el revuelo, se reporta que, presuntamente, la celebridad estaría dispuesta a proceder legalmente contra el presentador de ‘Ventaneando’. Te contamos lo que se sabe.

Lee: ¿David Zepeda sigue soltero? El actor impacta al revelar la verdad sobre su vida amorosa, ¿se mostró incómodo

Se ha dicho que David Zepeda es gay / Mezcalent

¿Qué dijo Pedro Sola sobre la orientación sexual de David Zepeda en ‘La granja VIP 2026’?

Tras dejar atrás la polémica de los perros, Pedro Sola hizo una serie de declaraciones sobre David Zepeda en ‘La granja VIP 2026’. Todo ocurrió durante una conversación con Kunno, uno de los participantes del reality.

El influencer recordó que el actor fue parte fundamental en su “despertar gay”. Contó que ver un video de Zepeda le ayudó a reafirmar su atracción por los hombres. Ante esto, Pedro dijo:

“Yo trabajé con, como él trabajó en Azteca, tipazo. Y también es gay”. Pedro Sola

Incluso hizo referencia a que, aparentemente, David habría estado involucrado con un periodista. Lo que llamó la atención es que, tras esto, la cámara cambió de toma y comenzaron a escucharse las conversaciones de otros participantes.

No te pierdas: Aldo de Nigris y David Zepeda a punto de llegar a los golpes “me cag* que vengan morros de realitys”

Pedro Sola dijo que David Zepeda es gay / Redes sociales

La presunta demanda de David Zepeda contra Pedro Sola

Durante la emisión más reciente de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas dijo haber tenido contacto con alguien que trabaja para David Zepeda. Su fuente le habría comentado que, presuntamente, el actor quiere demandar a Pedro Sola.

“Me dice esta fuente: ‘Está muy fuerte’ porque todo empezó como broma, pero pues no está padre. Me cuenta una fuente y me dice: ‘Aquí entre nos, David quiere proceder legalmente por esta situación’. Yo no sé, pero, en estos tiempos, creo que las personas que viven de su imagen, es muy triste lo que voy a decir, pero es real; muchas veces este tipo de comentarios los afectan mucho porque seguimos viviendo en una sociedad donde estamos acostumbrados a que los protagonistas de telenovela no pueden ser homosexuales”. Gabo Cuevas

De acuerdo con Cuevas, esta persona también le habría dicho que David no es gay. Habría resaltado que el actor estaría muy “sacado de onda” por todo este escándalo, “pero que su equipo no iba a permitir que esto creciera más”.

“Su equipo de abogados lo está contemplando porque este comentario que dijo Pedro Sola, ellos dicen que es mentira. Ellos dicen que es completamente mentira, que no tiene nada que ver, que ni al caso. Pero a David Zepeda lo tienen de bajada… David Zepeda está muy molesto y piensa darle a esto un toque de seriedad”, expresó.

Hasta el momento, esta información no ha sido corroborada. En tanto que los fans de Zepeda consideran que, en caso de ser verdad, estaría haciendo lo correcto.

¿El actor David Zepeda es gay?

Esta no es la primera vez que David Zepeda enfrenta un rumor sobre su orientación sexual. Hace algunos años, hasta se le relacionó con el fallecido estilista y empresario, Daniel Urquiza. Varios amigos cercanos a este último aseguraron que sí tenía un romance con el actor.

“Pero ¿cuál es tu miedo? ¿Qué la gente se dé cuenta de que eres gay? Eso no es un pecado ni un delito. Yo siempre he apoyado a los gays. Eso no es nada malo, pero decir que no lo conoces, eso está muy mal de tu parte”, declaró Muñeca Diamante hace algunos años.

El histrión ha hecho frente a las especulaciones sobre su sexualidad en diversas ocasiones. Sostiene que no siente atracción por los hombres.

“Dudan de mi sexualidad y ese tipo de cosas. Me encantan las mujeres y no he tenido hijos porque así lo he decidido y así se ha dado la vida con mis exnovias, pero, si llegan los hijos, yo seré el más feliz. Amo a los niños… Yo amo a las mujeres, me muero de risa porque creen saber todo de mi vida”, manifestó.

Mira: Captan a David Zepeda ¿limpiándose la boca tras beso a Aracely Arambula?: VIDEO